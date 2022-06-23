Это – победа, которую ждали 120 дней и 30 лет, – Зеленский о предоставлении статуса кандидата

Владимир Зеленский отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Президент заявил, что это – победа, которую ждали 120 дней и 30 лет.

Президент подчеркнул, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен.

Заметьте Украина получила статус кандидата в ЕС

Уже за считанные минуты после принятия решения Зеленский записал срочное видеообращение к украинцам.

Это – победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом – победим врага и будем отдыхать. А может, сначала отстроим Украину, а потом уже отдохнем. А может даже, победим, восстановим, вступим в ЕС, а потом – отдыхать,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что будущее Украины – в ЕС. Президент напомнил: принятое решение – одно из важнейших для Украины за все годы ее независимости.

Украинский лидер во время обращения к участникам саммита ЕС поблагодарил каждую страну Евросоюза.

"Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в ЕС. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было едва ли не больше флагов объединенной Европы", – подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил украинских героев, которые с оружием в руках защищают независимость Украины и свободу всей Европы.

Ермак о победе

Андрей Ермак поблагодарил каждого, кто работал ради этой победы Украины. Глава Офиса Президента подчеркнул: сделают все, или быстро выполнить необходимый план, который позволит Украине начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Украина получила статус кандидата в ЕС

Заявку на членство Украины в ЕС Зеленский подписал 28 февраля. Тогда вместе с президентом были премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Президент подписывает заявку на членство Украины в ЕС / Фото с телеграм-канала Зеленского

Статус кандидата в ЕС Украина получила 23 июня. Историческую новость сообщил Шарль Мишель - президент Европейского совета. Он отметил, что это решение – "веховой шаг на пути в ЕС".

Европейское будущее Украины – юридически закрепили. Теперь наше государство продолжает свой путь в ЕС.

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