Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал проанализировал реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Вопрос религии – важный для нашего общества, поскольку главным событием года украинцы назвали объединение церкви.

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Какой видят украинскую церковь кандидаты в президенты – далее в материале 24 канала.

Объединение церквей и Томос – главное событие года

Главным политическим событием 2018 года, согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы имени Кучерива", безусловно было признано объединение церкви, предоставление Томоса, создание Православной церкви Украины. К новой Православной церкви Украины после получения Томоса об автокефалии присоединились уже более трехсот приходов. В Украине приняли закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

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Согласно опросу "Социс", Киевского международного института социологии, Центра Разумкова, 70% украинцев считают себя православными. Из них почти 44% относят себя к Православной церкви Украины. Греко-католиками себя считают – 6,9%, римо-католиками – 1,3%. 15,2% – верны Московскому патриархату. 38% верующих назвали себя православными без конфессии.



Украинцы считают создание Православной Церкви главным событием

Хотя динамика перехода церквей в ПЦУ положительная, пока это не слишком большая цифра. В Украине более десяти тысяч приходов УПЦ МП. По мнению экспертов, чтобы переход в ПЦУ был более массовым, необходимо проводить социальную работу, в первую очередь, среди тех, кто считает себя православными без конфессии. Большинство из них проживает на юге и востоке страны, где до сих пор есть большое влияние Московского патриархата.

"Прочь от Москвы!", патриархия и "русский мир"

По словам политолога Валерия Дымова, вопрос церкви для многих кандидатов в президенты не удобен. Он раскалывает электоральную базу. В то же время, отмечает эксперт, для того, чтобы мы получили патриархию и субъектность ПЦУ, политика власти в отношении церкви должна быть стабильной.

ПЦУ поддерживают представители других религий и конфессий, в частности, крымские татары, исповедующие ислам, греко-католическая церковь. Даже атеисты. Все они понимают, что церковь в воюющей стране – вопрос не только для верующих. Это часть гибридного фронта России против Украины. И этот вопрос надо ставить в повестку дня президента,

– отмечает Валерий Дымов.

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает. Юлия Тимошенко считает, что получение Томоса и митрополии – важный шаг на пути к созданию единой Православной церкви Украины, который должен завершиться получением патриархии. Это, по ее словам, должно сделать духовенство. До этого времени, по убеждению лидера "Батькивщины", процесс объединения не завершен.



Юлия Тимошенко пытается подчеркнуть свою религиозность

Как отмечает Валерий Дымов, от президента и Юлии Тимошенко патриархия не зависит так же, как и снижение тарифов – фишки лидера "Батькивщины". Это за пределами компетенции главы государства. Патриархия – сложный процесс, и ее нельзя сразу получить. Это, говорит политолог, зависит от того, как ПЦУ будет признаваться другими поместными церквями. Фото с Иерусалимским патриархом Теофилом ІІІ здесь не поможет.

Петр Порошенко

Что обещает. Для Петра Порошенко – предоставление Томоса и создание ПЦУ – одно из предвыборных лозунгов. "Армия! Вера! Язык" и "Прочь от Москвы!".

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Поездки Порошенко по Украине многие назвали "Томос-туром", обвинив президента в использовании религиозных вопросов для собственной рекламы.

Как отмечает Дымов, вопрос церкви – это и технологии, и убеждения. Если говорить об убеждениях, можно вспомнить фото Порошенко, когда он в Свято-Троицкий Ионинский монастырь – известному храме Московского патриархата в Киеве – служил службу. По словам эксперта, Порошенко – верующий человек. Поэтому объединение церквей для Порошенко – не только политический вопрос, это составляющая его самоидентификации.



Петр Порошенко верующий и был прихожанином Московского патриархата

В то же время, по его мнению, среди украинцев-христиан, которые не идентифицируют себя с любой конфессией, на самом деле много тех, кто не хочет занимать ту или иную сторону, поскольку вопрос церкви размещен на билбордах Порошенко. Но впоследствии они могут стать сторонниками ПЦУ.

Многие украинцы не хотят выбирать между политиками, которые сделали эти вопросы составляющей своих избирательных программ и разместили на билбордах. Но после этой "войны престолов" многие из них станут идентифицировать себя с ПЦУ,

– отмечает Валерий Дымов.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает. Владимир Зеленский считает церковную автокефалию важной для страны. Хотя, по его словам, его личные беседы с Богом не требуют посредников.

Томос – классно. Для меня вера и религия – разные вещи. Это пикантные вопросы. Если страна с момента обретения независимости упорно работала над тем, чтобы был Томос, я поздравляю всю Украину. Классно, когда мы что-то получаем, а не теряем, как территории. Нужно все брать и вернуть все, что у нас было,

– говорит Зеленский.



Владимир Зеленский в вопросах религии максимально осторожен

Зеленский, похоже, хочет обойти вопрос религии и создание Православной церкви Украины в своей избирательной кампании. Среди его сторонников – жители юга и востока, где больше прихожан УПЦ МП. Поэтому акцент на ПЦУ может привести к потере электората. Это еще раз подчеркивает тот факт, что Зеленский не мыслит по-государственному. А ориентируется исключительно на электоральные симпатии.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает. Анатолий Гриценко приветствует объединение церквей и создание ПЦУ и убежден, что особую благодарность и уважение заслуживает Патриарх Филарет, который приложил больше усилий, выдержки и мудрости.

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Анатолий Гриценко пытается осторожно комментировать религиозные вопросы. Политик считает своим главным оппонентом Порошенко, поэтому не хочет акцентировать внимание на вопросе ПЦУ. А заодно у Гриценко, очевидно, есть опасения, что не все его сторонники поддерживают ПЦУ.



Анатолий Гриценко поздравляет единую церковь, но венчался после Майдана в УПЦ МП

Но надо напомнить, что после Революции достоинства Гриценко венчался со своей женой в церкви Московского патриархата. На критику Гриценко тогда ответил, что церковь, как и родителей, не выбирают.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко обещает отменить "ограничение свободы мысли и совести". И гарантирует невмешательство государства в вопросы церкви.

По словам политолога Валентина Гладких, государство вправе корректировать сферу отношений, связанную с функционированием религиозных организаций.



Юрий Бойко – активный сторонник русской церкви

Надо заметить, что Юрий Бойко активно выступает против создания ПЦУ, поддерживает Московский патриархат и агитирует за "русский мир". Как отмечает Валерий Дымов, Бойко вместе с другими пророссийскими кандидатами – Вилкулом и Мураевым – борется за голоса 15% сторонников Московского патриархата: кто станет первым во введении российской политики в Украине.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает. Олег Ляшко предоставление Томосу и создание ПЦУ считает восстановлением исторической справедливости. Лидер РПЛ предложил Киевсовету переименовать улицы Киева в честь Варфоломея и Филарета. Ляшко отмечает, что вопрос веры для него вне политики. Это фундамент государства, который надо беречь и укреплять.



Олег Ляшко говорит, что религия вне политики, но постоянно критикует Порошенко

При этом Олег Ляшко обрушился с уничтожающей критикой на Порошенко в связи с его поездками по регионам, где президент участвует в богослужениях в храмах, которые перешли в ПЦУ. Поэтому вряд ли для Ляшко вера – вне политики. Для него это еще одна тема для критики Порошенко.

Александр Вилкул, "Опоблок – Партия мира и развития"

Что обещает. Александр Вилкул обещает запретить вмешательство государства в жизнь религиозных общин. Политик настаивает на включении в повестку дня поданного "Оппоблоком" законопроекта о запрете религиозного рейдерства – захвата храмов.

Валерий Дымов отмечает: название закона уже провокационное. И это показывает отношение Вилкула не только к украинской церкви, но и к Украине в целом.

Захваты храмов Киевского патриархата были в Крыму после аннексии. В ОРДЛО украинские церкви разрушали и убивали священников. Это и есть ущемление свободы совести. Вилкул со своим спонсором Новинским является сторонником не только РПЦ, но и всего российского в Украине. Их лозунг "Мы за мир" означает, что они за "русский мир",

– отмечает Дымов.



Александр Вилкул поддерживает "русский мир" и РПЦ

Политолог напоминает: Партия регионов в свое время инициировала законопроект, согласно которому храмы хотели передать в собственность УПЦ МП (сейчас они в аренде – "24"). Если бы этот закон приняли, то все эти церкви УПЦ МП сейчас были бы в собственности России. Киево-Печерская, Почаевская. И сейчас это надо было бы отсуживать через суды.

"На информационном фронте Вилкул сделал ход пешкой. Это пазл войны, которую ведет Путин против Украины", – говорит Дымов.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Что обещает. Андрей Садовый считает, что священники добились духовной независимости Украины, и приветствует объединение церквей, отмечая большую роль Патриарха Филарета и Митрополита Макария. По его словам, Филарет и Макарий боролись и отстояли духовную независимость Украины.



Андрей Садовый отмечает большую роль Патриарха Филарета и Митрополита Макария

На вопросах христианской культуры, основ построена современная Европа. Андрей Садовый правильно делает, поскольку церковь должна объединять, а не разделять. Это гражданская позиция,

– говорит Дымов.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает. Руслан Кошулинский отмечает, что фамилии президентов мы забудем, но Филарета – нет. Хотя отмечает, что все имеют право исповедовать любую религию. Кошулинский считает, что Украине нужно вслед за Латвией опубликовать архивы КГБ и выяснить, есть ли среди высших должностных лиц русской церкви в Украине работники Комитета госбезопасности СССР.



Руслан Кошулинский хочет знать, кто из священников был агентом КГБ

Как отмечает Дымов, открыть архивы КГБ надо. Но тогда придется открывать все. Не только то, что касается священников. А среди народных депутатов, особенно предыдущих созывов, половина сотрудничала с КГБ и еще столько же хотела этого. По мнению эксперта, нужно, чтобы появилась политическая сила, которая после открытия архивов КГБ провела полную люстрацию по признаку сотрудничества с оккупационными властями – СССР и Россией.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает: По убеждению Валентина Наливайченко, центральная и местные власти должны вернуть церкви имущество, земли и святыни, которые изымались в течение советской эпохи.



Валентин Наливайченко хочет вернуть церковное имущество, отобранное СССР

"Возвращение церковного имущества приведет к перераспределению и конфликтам. Есть закон о порядке перерегистрации религиозных общин, регулирующий имущественные вопросы. Наливайченко хочет найти себе уникальное предложение по церкви на уровне "баба-яга против". Хотя именно Наливайченко как экс-глава СБУ должен предложить открыть архивы КГБ", – убежден Валерий Дымов.