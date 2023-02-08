Украинская разведка сообщает, что Россия планирует бросить 500 тысяч человек. Однако как будут использовать этот немалый ресурс – большая загадка. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

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Как отмечает военный эксперт, есть классика наступательной операции: проводится массированный обстрел, уничтожаются позиции, производится мощный удар артиллерией и мотострелковыми частями, происходит прорыв танками. "Если говорить о Донецком направлении, противник будет прорываться через городскую застройку, а танки там – мало целесообразны", – акцентирует Грабский.

Мы уже видели, добавляет он, что значит пробиваться через городскую застройку. Россияне полгода бьются о Бахмут, пытаясь его захватить. Вражеская армия каждый день теряет там сотни людей.

Кстати, военный эксперт не согласен с тезисом, что наступление возглавят элитные части морской пехоты и воздушно-десантных сил. Они предназначены не для этого. Их дело – нанесение удара в близком тылу противника или захват определенных территорий.

Это, по сути, облегченная пехота, не предназначенная для штурма укрепленных позиций. Если Россия может выставить в качестве первого эшелона легкую пехоту, отсюда можно сделать вывод, что у них не все в порядке с основными ударными силами,

– предполагает Грабский.

Они в отчаянии постараются бросить элитные подразделения, а чем это заканчивается – мы уже видели. Противник пытался штурмовать Угледар 155 и 40 бригадами морской пехоты. Россияне сейчас отчаянно пытаются восстановить позиции, однако, полагает Грабский, им это не удастся.

У русских есть потенциал, он достаточно серьезный. Но это потенциал XX столетия. И они будут действовать по масштабам и меркам этого времени. Можем ожидать наступление массированного количества пехоты, усиленного танками,

– говорит военный эксперт.

По некоторой информации, они далеки от идеального укомплектования всех боевых подразделений тяжелым вооружением и боевой техникой, несмотря на количество техники. Такое распыление свидетельствует о том, что россияне постараются действовать в так называемом тлеющем режиме или сосредоточиться на определенном узком направлении. К примеру, это может быть направление Сватово.

Будут сосредотачиваться на достижении цели по захвату Купянска. Или постараются продолжить наступление в районе Бахмута, пытаясь прорваться к линии Славянск – Краматорск – Константиновка – Дружковка,

– уверяет Грабский.

Военный эксперт отмечает: прогнозировать намерения российского генштаба очень сложно. Если в прошлом году они повели на авантюру 24 февраля, что им мешает повторить ее сейчас? Впрочем, она будет столь же безнадежной.

Что касается нескольких направлений, то Грабский отмечает, что россиянам вряд ли удастся их охватить.

Сегодня они не могут себе позволить широкомасштабные наступательные операции на участке фронта от Красной Горы на севере до Угледара на юге,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Поэтому россияне могут сосредотачиваться на очень узких направлениях, где они могут обеспечить 5 – 6 кратное преимущество над Силами обороны Украины, пытаясь прорываться там.

Говорить об одновременных наступательных действиях на широких участках фронта мы перестали с мая, когда противник сосредоточил свои усилия в наступлении на Северодонецкую и Лисичанскую агломерации.

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