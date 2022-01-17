Будут душить всем, чем возможно, – военный эксперт о последствиях агрессии России и реакции ЕС

Россия может спровоцировать открытую войну на европейском континенте. Она сделает это, если организует любую вооруженную провокацию вне зоны Операции Объединенных Сил.

В таком случае следует ожидать жесткой реакции Европейского Союза. Об этом в эфире 24 каналу заметил военный эксперт Олег Жданов.

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ЕС будет отвечать не санкциям

По его словам, первым, кто не допустит открытую войну, будет Евросоюз, который будет отвечать уже даже не санкциями.

Будут душить всем, чем возможно – экономикой, финансами, политически и помощью нам, если эта вооруженная провокация будет против нас,

– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что если произойдет какая-либо провокация против стран НАТО, то в войну вступят одновременно 30 стран. Это практически мировая война.

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Жданов: Шума будет еще больше

Военный эксперт отметил, что реальная угроза полномасштабного вторжения – больше блеф и попытки запугать. Россия надеется, что благодаря таким угрозам Запад пойдет на уступки.

Что касается России, то шума будет еще больше. Но сейчас, слава Богу, кроме шума, они больше ничего не могут сделать. Потому что решить любую вооруженную провокацию за пределами зоны Операции Объединенных Сил – это спровоцировать открытую войну. Олег Жданов Военный эксперт

Наступательное оружие России в Украине: что известно

Кремль может разместить наступательное вооружение на территории Украины. Таким заявлением отметился спикер президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что обвинения в подготовке провокации на Донбассе якобы ошибочны, а Россия вроде бы не собирается нападать на Украину. Зачем тогда размещать наступательное вооружение на территории Украины – Песков ответить затруднился.

Ранее в администрации Джо Байдена заявили, что российская сторона предположительно готовит диверсионные операции, направленные против собственных пророссийских сил на Донбассе, и фабрикует провокации в соцсетях, чтобы оправдать вторжение в Украину, если дипломатия провалится.

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