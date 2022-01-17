В такому разі варто очікувати жорсткої реакції Європейського Союзу. Про це в ефірі 24 каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Лише мінські домовленості: у Кремлі кажуть, що в України більше немає плану "Б"

ЄС відповідатиме не санкціями

За його словами, першим, хто не допустить відкритої війни, буде Євросоюз, який відповідатиме вже навіть не санкціями.

Душитимуть всім, чим можливо – економікою, фінансами, політично і допомогою нам, якщо ця збройна провокація буде проти нас,

– наголосив Жданов.

Він зауважив, що якщо відбудеться будь-яка провокація проти країн НАТО, то у війну вступить одночасно 30 країн. Це фактично світова війна.

Військовий експерт розповів про наслідки для Росії за агресію: дивіться відео

Жданов: Ґвалту буде ще більше

Військовий експерт зауважив, що реальна загроза повномасштабного вторгнення – більше блеф та намагання залякати. Росія сподівається, що завдяки таким погрозам Захід піде на поступки.

Щодо Росії – ґвалту буде ще більше. Але наразі, дякувати Богу, крім ґвалту, вони особливо більше нічого не можуть зробити. Тому що розв'язати сьогодні будь-яку збройну провокацію за межами зони Операції Об'єднаних Сил – це спровокувати відкриту війну. Олег Жданов Військовий експерт

Наступальна зброя Росії в Україні: що відомо

Кремль може розмістити наступальне озброєння на території України. Такою заявою відзначився речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він заявив, що звинувачення у підготовці провокації на Донбасі є нібито хибними, а Росія начебто не збирається нападати на Україну. Навіщо тоді розміщувати наступальне озброєння на території України – Пєсков відповісти не зміг.

Раніше в адміністрації Джо Байдена заявили, що російська сторона, ймовірно, готує диверсійні операції, спрямовані проти власних проросійських сил на Донбасі, і фабрикує провокації у соцмережах, щоб виправдати вторгнення в Україну, якщо дипломатія провалиться.

Цікаво – Роман Цимбалюк розповів про агресію Росію: дивіться відео