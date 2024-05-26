Мы не пройдем зиму, – экономист сказал, что очень надо Украине для энергетической стабильности

Из-за массированных обстрелов России украинская энергосистема получила серьезные повреждения. Россияне уничтожили около 80% объектов генерации. Для того, чтобы их восстановить нужно много времени.

В дальнейшем ситуация легче не будет становиться. В частности, во время отопительного сезона дефицит электроэнергии может снова очень серьезно обостриться. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Что главное для восстановления энергоструктуры

Ситуация с электроэнергетикой остается очень нестабильной. В Украине действуют графики отключения света, которые применяют при дефиците в энергосистеме. Для того, чтобы восстановить утраченные мощности нужны не только усилия соответствующих специалистов.

На сегодня безопасность энергетики является синонимом противовоздушной обороны. Любые действия с восстановлением чего-то без надлежащей защиты неба – это деньги на ветер. Когда мы говорим об украинской энергетике – это прежде всего вопрос о закрытом небе,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Если же есть надлежащее количество средств противовоздушной обороны, которой хватает, чтобы отражать российские атаки, тогда уже и можно говорить о восстановлении генерирующих мощностей, которые были уничтожены.

"Мы должны понимать, что без восстановления маневровой генерации, мы зиму нормально не пройдем. Во время зимы резко увеличивается потребление электроэнергии, поэтому, как следствие, остро будет стоять вопрос тепловой генерации на момент пиковых нагрузок", – отметил экономист.

Альтернативный вариант

Кроме этого, Украина обратилась к партнерам для получения дополнительного импорта электроэнергии. В этом контексте стоит отметить, что рыночная цена киловатта энергии – около 7 гривен.

Украинцы платят 2,5 гривны за киловатт-час. Разницу до рыночной цены доплачивают государственные предприятия, на которые возложены соответствующие обязанности. Поэтому реальная стоимость импортной электроэнергии стоит более 10 гривен.

Это очень важно, потому что в конце концов, влияет на себестоимость продукции и рост стоимости услуг соответственно. Поэтому импорт возможен, но дорогой. Выгоднее сегодня искать возможности восстановления тепловой генерации,

– объяснил экономист.

Есть разные идеи, как можно этого достичь. В частности, говорится о переходе на "зеленую" энергетику или поиск других альтернатив, создание децентрализованных газогенераторных установок и тому подобное.

"Но все это требует много времени и инвестиций. До зимы мы точно не построим разветвленную сеть децентрализованных газовых установок", – отметил Пендзин.

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