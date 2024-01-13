Соглашение между Украиной и Британией: у Зеленского ответили, будут ли британцы воевать против России
В Офисе Президента прокомментировали соглашение между Украиной и Великобританией. Представитель ОП ответил на вопрос, будут ли воевать британские военные на стороне ВСУ, если Украина испытает какую-либо агрессию.
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква объяснил, что собой представляет соглашение с Великобританией. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Будут ли британцы воевать за Украину
Игорь Жовква дал понять, что вооруженные силы Великобритании не будут воевать на стороне Украины против России. Как пояснил заместитель Андрея Ермака, в рамках двустороннего соглашения наше государство может получить технику от союзников в случае агрессии. Однако документ не предусматривает прямого участия британских военных в боевых действиях за Украину.
Это соглашение заключено на 10 лет, и помощь Великобритании будет продолжаться весь этот период. О солдатах речь не идет, но мы не просто можем попросить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим,
– подчеркнул он.
Также в соглашении есть отдельный раздел, посвященный военно-промышленному сотрудничеству. В документе предусмотрены средства на совместное производство оружия.
Что собой представляет сделка
Жовква также сообщил, что заключенное с Великобританией соглашение является комплексным и очень большим. Оно предусматривает санкции и заморозки российских активов с последующим их применением в пользу нашего государства.
Кроме этого эти гарантии безопасности включают конкретную финансовую помощь и помощь в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. Еще соглашение включает в себя гарантии со стороны Лондона тем компаниям, которые передвигаются по морским коридорам (в том числе созданными Украиной).
Заместитель председателя ОП отметил, что 10 лет – это минимальный период действия соглашения, после которого его можно будет продлить.
Что этому предшествовало
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев 12 января. Он встретился с Владимиром Зеленским и выступил в Верховной Раде.
- В ходе его визита Украина и Великобритания подписали соглашение. Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии 24 Каналу назвал прибытие главы британского правительства в украинскую столицу историческим событием.
- Риши Сунак также объявил военную помощь Украине на сумму 2,5 миллиарда фунтов. Новый пакет стал самым большим с начала полномасштабного вторжения России.