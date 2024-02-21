Солнце выйдет из-за туч, в большинстве регионах - пройдут дожди: какой будет погода 22 февраля

21 февраля 2024, 15:27
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Источник:

Укргидрометцентр

22 февраля, в четверг, на территории Украины преимущественно будет тепло. Впрочем, не обойдется без осадков.

Еще неделя – и весна окончательно возьмет правление в свои руки. Впрочем, уже сейчас она пытается напомнить о себе плюсовыми температурами в "самый грозный" месяц зимы – февраль.

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Чего ждать от погоды на 22 февраля

Средняя температура воздуха по всем областям днем составит от 6 до 8 градусов тепла. Для большинства регионов обещают небольшие дожди. Будет облачно с прояснениями. Скорость ветра достигнет до 7 – 12 метров в секунду.

Где пройдут дожди, а где снег

Без осадков пройдет день для южных регионов и отдельных областей Запада. Небольшой дождь выпадет на северо-западе страны, в таких городах как Луцк и Ровно. Также на юго-западе – на Закарпатье, кроме дождя, стоит ждать и мокрый снег.

Дожди будут идти на севере и центре. В Харьковской, Луганской и Донецкой, кроме того, еще выпадет снег.

Какой будет температура воздуха в областных центрах

  • Киев – +6...+8
  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +7...+9
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +6...+8
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь –+7...+9
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +6...+8
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +3...+5
  • Полтава – +5...+7
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск –+1...+3
  • Харьков – 0...+2

Погода на 22 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова