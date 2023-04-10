Остались ли в прошлом массированные ракетные удары: военный оценил угрозу

Еще несколько месяцев назад российская пропаганда рвала на себе волосы и кричала об уничтожении энергетической системы Украины. Однако все, что им удалось уничтожить – это бюджет своего государства, ведь украинская энергетическая система выдержала поединок с российскими ракетами.

Однако пока война не закончилась, угроза российских ракетных обстрелов в любой точке Украины будет оставаться. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Левин подчеркнул, пока идет полномасштабная война с Россией, говорить, что массированные ракетные обстрелы в прошлом, нельзя. К каждой воздушной тревоге нужно относиться очень серьезно.

Очевидно, что Россия проиграла зимнюю войну при попытке заморозить у украинцев. Поэтому они будут выбирать цели и думать для чего использовать ракеты,

– добавил говорящий.

Он отметил, что дольше нет массированных ракетных атак, тем более что Россияне могут накопить ракет. Поэтому в коем случае нельзя думать, если уже месяц нет ударов, то их и не будет.

Нужно быть готовыми всегда

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что есть вероятность массированного ракетного удара на Пасху 16 апреля.

Это не обязательно касается 16 апреля. Всегда нужно понимать, когда идет война такого масштаба. Каждый день, каждый час непосредственно на фронте, там, где воюют бойцы, нет таких периодов, когда чего-то ждут. Там периодически все что угодно может произойти,

– подчеркнул Левин.

Он считает, что психологический настрой должен быть такой же у каждого человека в тылу. Ведь, как показала война, целые россиян могут быть какими угодно. Одна ракета может разрушить весь дом и привести к травмам или гибели многих людей.

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