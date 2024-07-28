В Минобороны объяснили, есть ли необходимость в электронных повестках

В Украине не предусмотрена отправка повестки военнообязанному через любые мобильные приложения или электронную почту. И сейчас такой необходимости нет.

Об этом представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Более того, по его словам, для введения электронных повесток в мобильном приложении Резерв+ отсутствует нормативно-правовая база.

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Потребности нет, ведь доступны другие инструменты и способы оповещения военнообязанных граждан.

По словам представителя Минобороны, по состоянию на сейчас законом предусмотрена отправка повесток заказным письмом с описью вложения, и именно этим сейчас занимаются ТЦК.

"Об электронных повестках пока вообще речь не идет", – сказал Лазуткин.

Отсутствует нормативно-правовая база

Спикер объяснил, что сейчас юридических оснований для внедрения электронных повесток нет.

"Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от министерства", – уточнил Лазуткин.

Он также отметил, что представители ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах, когда все военнообязанные появятся в ТЦК или зарегистрируются в приложении Резерв+.