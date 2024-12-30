Останется ли Молдова без электроэнергии из-за остановки транзита российского газа

С 2025 года транзит российского газа в Молдову будет прекращен, а в стране в декабре ввели чрезвычайное положение. Поскольку Молдова получает основную часть электроэнергии от ГРЭС, которая требует поставок газа, 24 Канал решил выяснить, может ли Молдова остаться без электроэнергии и что будет с тарифами в 2025 году.

"Газпром" прекратит поставки газа в Молдову

Российская компания "Газпром" недавно сообщила об остановке транзита газа в Молдову с 2025 года, припомнив Кишиневу так называемый долг за газ, который Республика не признает. Стоит также заметить, что такое решение Кремля совпадает с окончанием контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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Это был единственный путь, которым Россия могла транспортировать газ в Приднестровье, поскольку российская компания так и не забронировала мощности через альтернативный Турецкий поток.

Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Сергей Тофилат во время разговора с 24 Каналом заметил, что у "Газпрома" появилось право расторгнуть договор в одностороннем порядке еще до 1 мая 2022 года, а они использовали его только сейчас.

Премьер-министр Молдовы также заявил, что не признает долг перед "Газпромом" за поставки газа и подчеркнул, что Молдова может обратиться в международный арбитражный суд.

Обратите внимание! Большую часть электроэнергии Молдова получает от ГРЭС которая находится на оккупированной части Правобережья Молдовы – Приднестровье. Тепловая электростанция имеет возможность производить электроэнергию с использованием природного газа. Поэтому остановка транзита создает логичный вопрос: будут ли в Молдове перебои с электроэнергией?

Останется ли Молдова без света

Ситуация в Приднестровье

Чтобы выяснить, может ли Молдова иметь перебои с электроэнергией, Сергей Тофилат предлагает сначала рассмотреть ситуацию в Приднестровском регионе, который существует исключительно благодаря бесплатному газу из России.

Сергей Тофилат Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" Они перепродают этот газ электроцентральной молдавской ГРЭС, которая производит электричество и продает его в Кишинев. Также продает газ металлургическому заводу, ну и население платит какие-то копейки (тарифы за газ). Вся выручка идет в бюджет Приднестровского региона. Так формируется треть их бюджета. Отсюда дешевые тарифы на газ, электроэнергию в Приднестровье.

Он добавляет, что если Приднестровье будет вынуждено покупать газ по рыночным ценам, то в регионе наступит коллапс. Ведь там нет ни лицензии, ни денег покупать газ и электроэнергию по рыночным ценам. Соответственно тарифы вырастут в 10 раз.

"У них будет экономический кризис, который обернется гуманитарным. Люди останутся без газа посреди отопительного сезона. Они месяц-два, как-то продержатся, но в среднесрочной, долгосрочной перспективе им не выжить без внешней помощи", – добавляет Тофилат.

Почему Молдова не останется без электроэнергии

Что касается Правого берега, то проблем с поставками газа там нет, однако могут быть некоторые нюансы с электроэнергией. Около 80% Кишинев получает от молдавской ГРЭС по цене 66 долларов за мегаватт или 61 евро. Поэтому если страна переключится на импорт из Румынии, придется повысить тариф в 2-3,5 раза, ведь кроме цены электроэнергии есть еще и другие составляющие.

Это будет очень больно, около 2,5-3% ВВП. Если представим, что экономический рост должен составить 5%, то 3% съедает покупка электроэнергии по более дорогой цене. Окей, мы выживем,

– резюмирует член наблюдательного совета АО "Молдовагаз".

"В высоких тарифах на газ будет виноват Путин"

Также, ведя разговор о тарифах на электроэнергию, которые вырастут, Тофилат замечает, что эту ситуацию создал Путин, когда разбомбил энергетику в Украине. Поэтому Украина вынуждена импортировать электроэнергию из Румынии, Польши и тому подобное.

Соответственно Румыния не была к этому готова, цены на энергетической бирже подскочили и Румыния уже сама импортирует от своих соседей (Венгрии, Болгарии). Получается во всем Балканском регионе от Греции до Австрии создался дефицит.

Так же, чтобы покрывать такой большой спрос – Румыния, например, иногда импортирует по 2 тысячи мегаватт в час. Так же линии, которые соединяют балканские страны с континентальной Европой, имеют ограниченную пропускную способность. Поэтому, например, электричество в Греции дороже, чем в Германии,

– объясняет Сергей Тофилат.

Как функционирует энергетика Молдовы

Вместе с тем Сергей Тофилат замечает, что Молдова имеет другую проблему, ведь линия, которая соединяет Молдову с Румынией, высоковольтная.

"Она заходит на юге в Вулканештах и затем направляется в Приднестровский регион к молдавской ГРЭС, а дальше оттуда на Кишинев. Соответственно Тирасполь может спокойно потреблять то, что мы покупаем в Румынии по дорогой цене и мы ничего с этим не сможем сделать. Надо будет это оплачивать. Долго они это делать не смогут, но головную боль они создать могут", – объясняет он.

Несмотря на это Тафилат уверяет, что электроэнергия будет даже если Приднестровье перекроет эти линии, однако перебои в часы пикового потребления все же могут быть. Даже ночью объем потребления электроэнергии на уровне около 500 тысяч киловатт в час, а в пиковые часы может доходить до около 850-900 тысяч мегаватт.

Часть электричества Молдова производит на месте (Кишинев, Бельцы) – 250 тысяч мегаватт. Есть еще возобновляемая энергетика, а остальное страна будет брать у Румынии, по мнению Тофилата.

Даже если Приднестровье эту линию перекроет, то Молдова оставит линию до Вулканешт. В Вулканештах будет свет по высоковольтной (400 тысяч киловольт), но будет отключена линия от Вулканештов до молдавской ГРЭС.

От Вулканешт до Кишинева идут 3 линии среднего напряжения – 110 тысяч киловольт, у них пропускная способность ограничена, и 1000 мегаватт по ним не возможно пропустить. Максимум 50, ну 100 мегаватт по каждой линии. И чем дальше от источника – тем хуже. Тоже что и с водой в селе, если кто-то живет на окраине села, то давление в кране очень слабое и иногда воды вообще не хватает – аналогично и здесь.

Еще 4 линии тоже среднего напряжения вдоль границы с Румынией по 50 тысяч мегаватт. Это еще плюс 200 тысяч мегаватт.

То есть, в пиковые моменты будем отключать, мы продержимся, выдержим, а Приднестровский регион долго не протянет,

– резюмирует Тофилат.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.