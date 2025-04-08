СМИ писали о возможном возвращении отключений света в Украине: что говорят в Укрэнерго
- В Укрэнерго отметили, что в последние дни некоторые СМИ и паблики начали публиковать новости о вероятном возвращении отключений.
- В компании отметили, что распространяемая информация является недостоверной. Поэтому, никаких мер ограничения пока не применяется.
Во вторник, 8 апреля, в Укрэнерго опровергли информацию о возможном возвращении отключений электроэнергии в Украине, которую распространяли некоторые медиа и телеграм-каналы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.
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В Укрэнерго отреагировали на слухи о возвращении отключений света
В компании отметили, что в последние дни некоторые СМИ и телеграм-каналы начали публиковать новости с кликбейтными заголовками о вероятном возвращении отключений.
Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения пока не применяется,
– отметили в Укрэнерго.
Однако, по данным компании, реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии – действительно есть. На энергетических объектах продолжаются восстановительные ремонтные работы после российских атак, а похолодание на всей территории Украины привело к существенному росту потребления электроэнергии.
Снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, которые включают электрические устройства обогрева – камины, радиаторы, кондиционеры.
"При этом, в связи с завершением отопительного сезона по решению большинства органов местного самоуправления, с прошлой недели прекратили работу некоторые объекты генерации, которые не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой", – сообщили там.
Также в Укрэнерго указали, что ситуация дополнительно осложняется облачной погодой на части территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы солнечных электростанций.
Там призвали всех потребителей – как бытовых, так и бизнес – уменьшить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно в период с 8:00 до 21:00.
В компании отметили, что это позволит снизить нагрузку на энергосистему.