Транзит газа через Украину сохранится и после запуска "Северного потока-2", – МИД России

В России заявили, что поставки российского газа через Украину сохранятся и после запуска "Северного потока-2". Это будет продолжаться до завершения действия контрактов.

Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в интервью изданию заявил, что "Москва не ставит целью приостановить поставки газа через Украину".

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Транзит российского газа через Украину

Мол, Россия "никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа".

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и партнеров в Украине", – отметил Биричевский. Он уточнил, что если есть потребность в российском газе в определенных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

По словам Биричевского, "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом, а по транзиту газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

Эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты,

– добавил он.

Напомним, Россия уже почти завершила строительство газопровода в обход Украины.

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