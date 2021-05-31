Транзит газа через Украину сохранится и после запуска "Северного потока-2", – МИД России

В России заявили, что поставки российского газа через Украину сохранятся и после запуска "Северного потока-2". Это будет продолжаться до завершения действия контрактов.
Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский в интервью изданию заявил, что "Москва не ставит целью приостановить поставки газа через Украину".
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Транзит российского газа через Украину
Мол, Россия "никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа".
"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и партнеров в Украине", – отметил Биричевский. Он уточнил, что если есть потребность в российском газе в определенных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.
По словам Биричевского, "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом, а по транзиту газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.
Эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты,
– добавил он.
Напомним, Россия уже почти завершила строительство газопровода в обход Украины.
"Северный поток-2": последние новости
- Строительство российского трубопровода длительное время блокировали санкции США. Однако недавно Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2".
- Джо Байден считает такую меру контрпродуктивным, ведь газопровод построен уже на 95%.
- В то же время США включили в список санкций российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".