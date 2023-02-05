Пока часть Одесской области через аварию на одном из энергетических объектов без света, в столице, Киевщине и Днепропетровщине в воскресенье, 5 февраля, в первую половину дня будет ток бесперебойно. Энергетики не планируют применять графики отключений в то время.

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С какого часа будут действовать отключения

Однако следует сказать, что долго наслаждаться непрерывным током жители этих регионов не смогут.

По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16:00 до 20:00 в Киеве (1233 МВт), Киевщине (882 МВт) и Днепропетровщине (1494 МВт),

– написали в ДТЭК.

Кроме того, там упомянули об аварии на подстанции в Одессе, отметив, что, к сожалению, из-за разрушения энерго инфраструктуры в области случаются экстренные отключения.

Обратите внимание! Узнать, будут ли выключать свет по определенному адресу, можно на сайте ДТЭК каждого из этих регионов: Киев;

Киевщина;

Днепропетровщина.

Одесситам следует быть готовыми к существенным ограничениям

К этой теме следует более подробно рассказать об аварии на одном из энергообъектов Одессы, произошедшей в субботу, 4 января: