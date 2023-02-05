Поки частина Одеської області через аварію на одному з енергетичних об'єктів без світла, у столиці, на Київщині та на Дніпропетровщина у неділю, 5 лютого, в першу половину дня буде струм безперебійно. Енергетики не планують застосовувати графіки відключень у цей час.
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З якої години діятимуть відключення
Однак варто сказати, що довго насолоджуватись безперервним струмом жителі цих регіонів не зможуть.
За командою "Укренерго" ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у Києві (1233 МВт), Київщині (882 МВт) та Дніпропетровщині (1494 МВт),
– написали в ДТЕК.
Окрім того, там згадали про аварію на підстанції в Одесі, зазначивши, що, на жаль, через руйнування енергоінфраструктури, в області трапляються екстрені відключення.
Одеситам слід бути готовими до суттєвих обмежень
До цієї теми слід більш детально розповісти про аварію на одному з енергооб'єктів Одеси, яка трапилася у суботу, 4 січня:
- Глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко зазначив, що без струму в оселях було близько 500 тисяч людей. Водночас до ліквідації цієї аварії місцева влада залучила усі відповідні служби.
- Прем'єр Денис Шмигаль констатував, що головне завдання для енергетиків – це заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки. Йдеться про ті будівлі, опалення яких залежить від електропостачання.
- Також, за його словами, ситуація настільки складна, що у пришвидшеному темпі відновити енергоживлення просто-таки неможливо.
- Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що енергетики роблять усе, аби вдалось вийти на графіки відключень світла за схемою "дві години через шість".