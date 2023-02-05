Поки частина Одеської області через аварію на одному з енергетичних об'єктів без світла, у столиці, на Київщині та на Дніпропетровщина у неділю, 5 лютого, в першу половину дня буде струм безперебійно. Енергетики не планують застосовувати графіки відключень у цей час.

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З якої години діятимуть відключення

Однак варто сказати, що довго насолоджуватись безперервним струмом жителі цих регіонів не зможуть.

За командою "Укренерго" ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у Києві (1233 МВт), Київщині (882 МВт) та Дніпропетровщині (1494 МВт),

– написали в ДТЕК.

Окрім того, там згадали про аварію на підстанції в Одесі, зазначивши, що, на жаль, через руйнування енергоінфраструктури, в області трапляються екстрені відключення.

Зверніть увагу! Дізнатись про те, чи вимикатимуть світло за певною адресою, можна на сайті ДТЕК кожного з цих регіонів: Київ;

Київщина;

Дніпропетровщина.

Одеситам слід бути готовими до суттєвих обмежень

До цієї теми слід більш детально розповісти про аварію на одному з енергооб'єктів Одеси, яка трапилася у суботу, 4 січня: