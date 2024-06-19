В Минобороны сказали, будут ли украинцы получать электронные повестки
Сейчас нет технической возможности отправлять украинцам повестки через мобильное приложение Резерв+. На самом деле это не предусмотрено даже юридически.
Это 24 Каналу заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, электронные повестки – это очень резонансная тема.
Читайте также Приложение Резерв+ от Минобороны: как работает, кому надо обновить данные и будут ли повестки
Возможность не рассматривается
Дмитрий Лазуткин отметил, что возможность отправки электронных повесток очень активно обсуждается в украинском обществе. Россия часто запускает различные ИПСО по этой резонансной теме.
Но пока мы должны работать с реальностью. Реальность такова, что юридически не предусмотрена рассылка повесток в приложении Резерв+. Поэтому технически даже пока такая возможность не рассматривается,
– подчеркнул он.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Согласно закону, с 18 мая в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные. Сделать это можно или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), или в центрах предоставления административных услуг (ЦНАУ), или в приложении Резерв +.
- Необходимо указать номер своего мобильного телефона, адрес фактического места жительства, адрес электронной почты при наличии именно в кабинете приложения Резерв+.
- У некоторых пользователей приложения Резерв+ отображается статус "в розыске". Здесь могут быть разные причины. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил, что если военнообязанному высветился такой статус, то, возможно, он нарушил правила воинского учета. Но это может быть обычная ошибка.