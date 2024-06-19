В Минобороны сказали, будут ли украинцы получать электронные повестки

Сейчас нет технической возможности отправлять украинцам повестки через мобильное приложение Резерв+. На самом деле это не предусмотрено даже юридически.

Это 24 Каналу заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, электронные повестки – это очень резонансная тема.

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Возможность не рассматривается

Дмитрий Лазуткин отметил, что возможность отправки электронных повесток очень активно обсуждается в украинском обществе. Россия часто запускает различные ИПСО по этой резонансной теме.

Но пока мы должны работать с реальностью. Реальность такова, что юридически не предусмотрена рассылка повесток в приложении Резерв+. Поэтому технически даже пока такая возможность не рассматривается,

– подчеркнул он.

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