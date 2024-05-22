По словам энергетиков, 23 мая стабилизационные графики будут действовать в течение суток – то есть с 00:00 по 24:00. Речь идет о Киеве, области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

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Что будет со светом в Киеве

Как отмечают в ДТЭК, графики отключений вводят по указанию Укрэнерго. В частности, в столице мощностей хватит, чтобы удовлетворить 75% от общего количества потребностей.

Киев. Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% от потребностей столицы.

Узнать, в течение каких временных промежутков по вашему адресу в Киеве не будет электроэнергии можно на официальном сайте ДТЭК. Если напротив определенного часа:

белый цвет – свет гарантированно будет;

серый цвет – свет точно выключат;

светло-серый цвет – отключения возможны, но не гарантированы.



Образец графика стабилизационных отключений света в Киеве / Скриншот 24 Канала с сайта ДТЭК

Обратите внимание! Об изменениях относительно света и отключений компания ДТЭК обещает оперативно информировать в телеграм-канале по ссылке.

Графики отключений в Одесской области можно узнать по такой ссылке.

По Донецкой области информация есть на соответствующем ресурсе.

Графики по Днепропетровской области есть на этом сайте.

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На днях в компании Укрэнерго разъясняли, почему продолжительность отключений света в областях может отличаться. По словам энергетиков, интервалы отключений электроэнергии и разница в их продолжительности зависит от количества объектов критической инфраструктуры в городах и других населенных пунктах.

Следует понимать, что Укрэнерго устанавливает предельные объемы потребления, за пределы которых во время дефицита электроэнергии выходить нельзя. Поэтому и, соответственно, если облэнерго укладываются в лимит – графики не действуют. Если не укладываются – приходится применять графики почасовых отключений.

В областях, где много критической инфраструктуры или военно-оборонной инфраструктуры, которую нельзя отключать, периоды в графиках без света для населения длиннее. Это касается как и обычных людей, так и бизнеса – то есть магазинов и ресторанов, которые подключены к общей сети.