За словами енергетиків, 23 травня стабілізаційні графіки діятимуть упродовж доби – тобто з 00:00 по 24:00. Йдеться про Київ, область, Одещину, Донеччину та Дніпропетровщину.

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Що буде зі світлом у Києві

Як зазначають у ДТЕК, графіки відключень вводять за вказівкою Укренерго. Зокрема, у столиці потужностей вистачить, аби задовольнити 75% від загальної кількості потреб.

Київ. Виділених Укренерго лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці.

Дізнатися, упродовж яких часових проміжків за вашою адресою в Києві не буде електроенергії можна на офіційному сайті ДТЕК. Якшо навпроти певної години:

білий колір – світло гарантовано буде;

сірий колір – світло точно вимкнуть;

світло-сірий колір – відключення можливі, але не гарантовані.



Зразок графіка стабілізаційних відключень світла в Києві / Скриншот 24 Каналу зі сайту ДТЕК

Зверніть увагу! Про зміни щодо світла та відключень компанія ДТЕК обіцяє оперативно інформувати в телеграм-каналі за посиланням.

Графіки відключень на Одещині можна дізнатися за таким посиланням.

Щодо Донеччини інформація є на відповідному ресурсі.

Графіки щодо Дніпропетровської області є на цьому сайті.

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Цими днями в компанії Укренерго роз'яснювали, чому тривалість відключень світла в областях може відрізнятися. За словами енергетиків, інтервали відключень електроенергії та різниця у їх тривалості залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах.

Слід розуміти, що Укренерго встановлює граничні обсяги споживання, за межі яких під час дефіциту електроенергії виходити не можна. Тому й, відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт – графіки не діють. Якщо не вкладаються – доводиться застосовувати графіки погодинних відключень.

В областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, періоди у графіках без світла для населення є довшими. Це стосується як і звичайних людей, так і бізнесу – тобто магазинів і ресторанів, які під'єднані до загальної мережі.