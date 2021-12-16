Будут миллионы жертв, – Зеленский об угрозе нападения России
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной число жертв может достичь миллионов. Президент напомнил, что численность украинского войска в разы меньше российской армии.
Запугивания от России выглядят провокационными и опасными. Об этом Зеленский заявил после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что НАТО не должен Украине ничего. Однако отметил, что Альянс будет должен всем своим странам, если не устоит украинская армия.
Как прошла встреча Зеленского и Столтенберга
На фоне обострения на границе Украины 16 декабря Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Политики поговорили о новой концепции Альянса, которую согласуют на саммите в Мадриде в 2022 году. Совместные учения в Черноморском регионе и диалог НАТО с Москвой.
Зеленский сказал, что после 2014 года именно Россия подтолкнула Украину в НАТО. Агрессор прокладывает сложный путь нашего государства в Альянс. По словам президента, НАТО поддерживает Украину по закупке вооружений, но у стран-участниц нет единой позиции по этому поводу.
Что известно об угрозе нападения России
- Американская, а впоследствии и украинская разведки сообщили о скоплении свыше 90 тысяч российских войск у границ Украины еще в октябре 2021 года.
- Предупредили, что Россия может напасть в январе-феврале 2022 года. Агрессор якобы может взять Украину в "кольцо" с 3 сторон.
- Главы G7 официально пригрозили России "тяжелыми последствиями", если та нападет на Украину. США тоже пригрозили Москве "тяжелыми" последствиями.
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