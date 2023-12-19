Будут ли мобилизовать мужчин от 25 лет: Зеленский ответил

Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что мобилизовать военнообязанных от 25 лет пока не будут. Президент также заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин.

Об этом Зеленский заявил в комментарии журналисту на пресс-конференции. К слову, это был не первый вопрос о мобилизации Президента Украины, передает 24 Канал.

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Что говорит Зеленский о мобилизации

Отвечая на вопросы журналистов о мобилизации, Зеленский подчеркнул, что ни в коем случае не будет подписывать закон о мобилизации женщин. Что касается мобилизации военнообязанных от 25 лет, то Президент Украины заявил, что подпишет соответствующий законопроект лишь в случае, если это будет аргументировано.

Женщин – нет. Что касается снижения мобилизационного возраста до 25 лет — если будет аргументировано, сегодня не вижу, что это необходимо. С этим соглашаюсь,

– заявил Зеленский.