Не только в россии: какой будет мобилизация на только что захваченных территориях Украины

В оккупированной Херсонской области возможна мобилизация в росармию. Оккупанты объявили ее у себя частично, но всем понятно, что на захваченных территориях она будет носить массовый характер.

Об этом для 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что в тех местах, которые недавно захватила россия, людям дадут российское гражданство без их просьбы.

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"Жители Донетчины и Луганщины уже и так считаются гражданами псевдореспублик даже без паспортов, поэтому подлежат принудительной мобилизации. Что касается херсонцев и запорожцев, то здесь все гораздо сложнее. У оккупантов пока нет механизма принудительного обрусения всех, кто есть на оккупированных территориях", – сказал Молчанов.

Россияне ничего не объясняют

По словам активиста, в Запорожской области создали "тестовые военкоматы". От них повестки поступали только тем, кто взял российские паспорта. Остальным это пока не угрожало.

Пока неизвестно, что будет дальше и рискнут ли оккупанты объявить всех российскими гражданами и попытаться их мобилизовать. Захватчики, конечно, никаких пояснений, не дают.

Честно говоря, я бы хотел, чтобы россияне объявили всеобщую мобилизацию и это позволило бы россии распасться уже в этом году. Все попытки мобилизовать экономику и прокормить толпу к этому бы и привели. К сожалению, российское руководство не совсем сошло с ума. Надеюсь, что они не будут мобилизовывать враждебно к себе настроенных херсонцев и оставят их в покое, – добавил Молчанов.

Как происходит подготовка к "референдумам"

Молчанов сказал, что если брать реальную подготовку к псевдореферендумам, то есть открытие участков, то этого ничего не происходит. Активности нет и на тех участках, где известны склады и адреса. Это 13 объектов по всей области.

"Вся подготовка проходит в информационном пространстве. Самого референдума, скорее всего, не будет, хотя они его и растянули на 5 дней. То есть будет только какая-то имитация. Это открытие неизвестных таинственных псевдоучастков, на которые завезут актеров, которые будут играть роль комиссии и избирателей", – рассказал активист.

Он считает, что оккупанты могут и согнать людей на участки, если это большой город как Херсон, где можно найти коллаборантов, которые хотят заработать.

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Чего хочет пропаганда

Россияне заявляют о поддержке среди херсонцев. Она якобы составляет 80%. Молчанов отметил, что странно слышать о 80%, если только 11% херсонцев отдали детей в российские школы.

"Никто не знает, какие вопросы будут ставить на "референдуме" – за присоединение к россии как субъекту федерации или что-то другое напишут. Пропаганда направлена не на то, чтобы убедить кого-то поддерживать россию, а просто констатацию факта, что россии безразлично, потому что она здесь навсегда", – считает Молчанов.

Обратите внимание – Молчанов о ситуации на оккупированных территориях: смотрите видео