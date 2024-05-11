"Будут падать и дальше": в Донецкой области сбили вражеский Су-25
Военным удалось уничтожить очередной российский штурмовик Су-25. Это произошло в Донецкой области.
Это уже второй штурмовик врага на счету 110-й бригады только за этот месяц. Несмотря на его большую маневренность, ВСУ уже удалось сделать из него металлолом. За сбитие предыдущего Су-25 Владимир Зеленский благодарил бойцов 4 мая.
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Сбитие еще одного Су-25
Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Авдеевском направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.
Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня поразили очередной Су-25,
– написали в ВСУ.
Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли: им нечего летать в украинском небе, – именно поэтому они будут падать и дальше. Защитники добавили, что империя должна распасться.
ВСУ ликвидировали российский Су-25 в Донецкой области / фото 110-й бригады
Уничтожение российских Су-25
- Украинская армия сбила предыдущий Су-25 совсем недавно – 4 мая. До этого ВСУ имели определенную паузу в ликвидации российских бортов. За два месяца тогда было сбито всего два самолета России.
- В Воздушных силах напомнили, что бойцы Сухопутных сил также имеют собственные комплексы малого и среднего радиуса действия, которые помогают им отрабатывать по различным целям, в том числе и по самолетам. Вероятно, российский пилот решил, что сможет выполнить определенный пролет, но был умело подстрелен украинскими воинами.
- Обычно штурмовик Су-25, который удалось сбить украинским защитникам, выполняет боевые задачи. Он обстреливает позиции украинских военных различными типами ракет. На самолет можно установить 32 вида вооружений. Су-25 может быть оснащен авиапушками, авиабомбами различного калибра и назначения, управляемыми и неуправляемыми ракетами "воздух – земля", управляемыми ракетами "воздух – воздух".
- Он может поражать наземные и надводные цели, воздушные маловысотные медленные цели. К последним относятся вертолеты и транспортные самолеты.
- С начала полномасштабного вторжения Силы обороны "приземлили" уже 350 вражеских самолетов.