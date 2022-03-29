Будут работать на малых высотах: из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация
Источник:телеграм-канал Виталий Ким
В Николаеве объявили о воздушной угрозе. Жителей города призвали немедленно пройти в укрытие, есть риск обстрела.
Соответствующую информацию обнародовали 29 марта в 10.02 в телеграм-канале Виталия Кима. Горожан призвали не покидать укрытий до завершения тревоги.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Николаеве раздаются сирены
Известно, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация.
Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах,
– написал Виталий Ким
Людей призывают прятаться в укрытие, ведь враг цинично атакует жилые районы украинских городов.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
Важно: 29 марта, примерно в 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в 9-этажное административное здание произошло разрушение его центральной секции.