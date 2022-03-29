Будут работать на малых высотах: из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация

В Николаеве объявили о воздушной угрозе. Жителей города призвали немедленно пройти в укрытие, есть риск обстрела.

Соответствующую информацию обнародовали 29 марта в 10.02 в телеграм-канале Виталия Кима. Горожан призвали не покидать укрытий до завершения тревоги.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Николаеве раздаются сирены

Известно, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация.

Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах,

– написал Виталий Ким

Людей призывают прятаться в укрытие, ведь враг цинично атакует жилые районы украинских городов.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала



Важно: 29 марта, примерно в 08:45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в 9-этажное административное здание произошло разрушение его центральной секции.

На тему – обращение Виталия Кима относительно обстрела дома: смотрите видео