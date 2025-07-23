Будут работать вместе, – Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

Владимир Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и Генпрокуратуры для важной встречи. Он заявил, что все правоохранительные и антикоррупционные органы будут работать вместе ради справедливости, укрепления государства и противодействия российским угрозам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины. Президент Владимир Зеленский провел важное совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, включая Генпрокурора.

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Зеленский собрал руководителей всех ключевых органов

Участники встречи договорились о совместных действиях для усиления справедливости, преодоления противоречий в системе и борьбы с врагом – российскими оккупантами.

Президент отдельно подчеркнул, что уголовные производства не должны "висеть в воздухе" годами, а преступники – чувствовать себя безнаказанными.

Во время совещания стороны договорились о ряде административных и законодательных решений для устранения разногласий между ведомствами и устранения существующих угроз.

Уже на следующей неделе должна состояться рабочая встреча для выработки конкретного плана действий. Через две недели все органы должны представить совместный план изменений – для укрепления институтов, восстановления доверия общества и повышения эффективности борьбы с коррупцией.