До февраля Россия снова будет готова наступать, – Жданов назвал условие

Секретарь СНБО Алексей Данилов справедливо считает, что ближайшие 2 – 3 месяца российско-украинской войны будут решающими. Дело в том, что сейчас обе стороны вынужденно перешли к позиционной войне.

А такая война позволяет накапливать резервы при неактивном применении войск, что сейчас и можно наблюдать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Россия готовится наступать

Он отметил, что по имеющейся информации, Россия стягивает под Донецк войска, мобилизованных и технику. Более того, оккупанты уже анонсировали очередное наступление на январь, февраль или март.

Где-то к середине февраля они, скорее всего, будут готовы снова пробовать наступать. Если к тому времени мы не начнем какие-то действия на фронте, что-то вроде контрнаступления,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что таким образом Россия может окончательно реализовать первую волну мобилизации, а вторая позволит собрать и подготовить войска только к началу лета. То есть речь идет об интервале до трех месяцев, а за это время на линии фронта может произойти все что угодно.

"Мы увидим хвост. Помните, кто-то когда-то сказал, что российская армия очень длинная? Так вот, мы можем увидеть хвост российской армии где-то в конце зимы – в начале весны", – считает военный эксперт.

Что сказал Алексей Данилов