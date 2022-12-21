А така війна дає змогу накопичувати резерви при неактивному застосуванні військ, що зараз і можна спостерігати. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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Росія готується наступати

Він зауважив, що за наявною інформацією, Росія стягує під Донецьк війська, мобілізованих та техніку. Ба більше, окупанти вже анонсували черговий наступ на січень, лютий або березень.

Десь до середини лютого вони, скоріш за все, будуть готові знов пробувати наступати. Якщо до того часу ми не почнемо якісь дії на фронті, щось на кшталт контрнаступу,

– підкреслив Жданов.

Він додав, що таким чином Росія може остаточно реалізувати першу хвилю мобілізації, а друга дозволить зібрати та підготувати війська вже аж на початок літа. Тобто мова йде про інтервал до трьох місяців, а за цей час на лінії фронту може статися все, що завгодно.

"Ми побачимо хвіст. Пам'ятаєте, хтось колись сказав, що російська армія дуже довга? Так от, ми можемо побачити хвіст російської армії десь наприкінці зими – на початку весни", – вважає військовий експерт.

Що сказав Олексій Данілов