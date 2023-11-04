Будут выяснены все обстоятельства, – Умеров об ударе по военным 128-й бригады
Источник:Рустем Умеров
Враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Министр обороны отреагировал на эту атаку, в результате которой погибли бойцы ВСУ.
В субботу, 4 ноября, российские оккупанты нанесли этот удар опасным оружием по Вооруженным Силам на Запорожском направлении. На следующий день это подтвердили в командовании войска. В частности, отреагировал глава Минобороны Рустем Умеров.
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Умеров поручил провести проверку
Чиновник выразил соболезнования семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и констатировал, что будет проведена проверка по этому факту.
Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии,
– написал министр обороны.
В то же время Умеров напомнил, что Россия является террористическим государством и подчеркнул, что мы должны приложить все усилия, "чтобы защитить наших людей" и честно ответить на все вопросы родных и близких погибших воинов.
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным погибших. Вечная память героям.
Контекст
- Перед этим командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" сообщал, что в честь дня ракетных войск 3 ноября в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады.
- Как отметил боец, военных собрали в куче, выстроили, после чего как раз россияне нанесли удар. В результате погибли многие офицеры Вооруженных Сил, по словам Каганца.
- В то же время боец из соседней бригады с позывным "Каспер" рассказал ту же историю, фактически подтвердив слова, озвученные Русланом Каганцем. Он заявил, что, кроме того, есть погибшие среди гражданского населения.
- Вместе с тем глава Закарпатской ОВ Виктор Никита призвал, после этого как соответствующую информацию подтвердили на официальном уровне, земляков погибших воинов воздержаться в следующие несколько дней от развлекательных мероприятий и концертов.