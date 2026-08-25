Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины (2020–2024) Дмитрий Кулеба, добавив, что считает, что в настоящее время реалистичной темой для того, чтобы сосредоточить переговорные усилия, является прекращение огня на море, в портах.

В чем есть потенциал для соглашения

В перемирии на море, по словам экс-главы МИД, интересы России и Украины могут совпадать. А вот что касается прекращения воздушных ударов (по городам Украины, инфраструктурным объектам России), то Путин считает, что он получает от таких ударов больше, чем теряет от украинских атак.

Поэтому вряд ли он пойдет на соглашение. Ну и к широкому прекращению огня он категорически не готов,

– подчеркнул Кулеба.

Что касается прекращения огня на море, то, ссылаясь на слова президента, глава Кремля также не готов прекратить обстрелы зерновых судов, а лишь в обмен на то, что Силы обороны Украины не будут обстреливать российские нефтяные танкеры.

В этом вопросе мы не находимся в поле справедливости. Мы просто еще не ощущаем, какой удар по экономике Украины нанесет отсутствие морского экспорта. Когда мы это почувствуем, я думаю, что речь уже пойдет не о справедливости, а о том, чтобы открыть путь экспортерам, чтобы фермеры заработали деньги, принесли их в украинскую экономику и заплатили налоги,

– считает Кулеба.

Полная версия интервью с Дмитрием Кулебой: смотрите в видео

Миссий ООН и ОБСЕ в буферной зоне не будет

Возвращаясь к теме буферной зоны, которую предлагает ввести американская сторона, бывший министр иностранных дел напомнил, что эта история о создании экономически свободной зоны на Донбассе в результате отвода сторон звучала еще в рамках Минского процесса и тогда активно обсуждалась.

Если реалистично оценивать перспективу такого решения, то, по словам Кулебы, речь будет идти не о введении военного контингента, а о создании действенных механизмов контроля за тем, кто будет нарушать этот режим.

Над этим будет стоять, условно говоря, американский полицейский во главе некой коалиции, которая будет угрожать наказанием тому, кто будет нарушать этот режим,

– предположил Кулеба.

Он убежден, что миссии ООН или ОБСЕ там точно не будет. Кулеба привел пример Газы, где создали Совет мира, у которого есть свой план. Так это видит Трамп. Там наблюдается определенный прогресс, но Израиль, например, не хочет реализовывать сценарий, который стремится воплотить администрация президента США.

Но ни о каких миротворцах ООН или очередной миссии ОБСЕ речи не идет. В такую раскаленную зону, которая откроется на Донбассе после отвода сторон, никто не пойдет, не станет рисковать своими солдатами, чтобы вводить их туда в качестве гарантов,

– пояснил Кулеба.

Он подытожил, что сейчас есть современные технологии – дроны, мониторы, космическая съемка – для того, чтобы контролировать действия на определенной территории. А вот каким будет механизм потенциального наказания для тех, кто будет нарушать правила функционирования этой зоны – вопрос открытый. В этом уже есть большая гибкость.