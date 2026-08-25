Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2020 – 2024) Дмитро Кулеба, додавши, що вважає, що нині реалістична тема для того, щоб зосередити переговорні зусилля – це припинення вогню на морі, у портах.

В чому є потенціал для домовленості

У перемир'ї на морі, зі слів ексочільника МЗС, інтереси Росії й України можуть збігатися. А от щодо припинення повітряних ударів (по містах України, інфраструктурних об'єктах Росії), то Путін вважає, що він здобуває більше такими ударами, ніж втрачає від українських атак.

Тому навряд чи він піде на домовленість. Ну і до широкого припинення вогню він категорично не готовий,

– наголосив Кулеба.

Щодо припинення вогню на морі, посилаючись на слова президента, очільник Кремля також не готовий припинити обстріли зернових суден, а лише в обмін на те, що Сили оборони України не будуть обстрілювати російські нафтові танкери.

В цьому питанні ми не перебуваємо у просторі справедливості. Ми просто ще не відчуваємо, якого удару по економіці України завдасть відсутність морського експорту. Коли ми це відчуємо, я думаю, що питання вже йтиметься не про справедливість, а про те, щоб відкрити шлях експортерам, щоб фермери заробили гроші і привели їх в українську економіку та сплатили податки,

– вважає Кулеба.

Повна версія інтерв'ю з Дмитром Кулебою: дивіться у відео

Місій ООН і ОБСЄ в буферній зоні не буде

Повертаючись до теми буферної зони, яку пропонує запровадити американська сторона, колишній міністр закордонних справ нагадав, що ця історія про створення економічно вільної зони на Донбасі внаслідок відведення сторін лунала ще в межах Мінського процесу і жваво тоді обговорювалася.

Якщо реалістично оцінювати перспективу такого рішення, то, зі слів Кулеби, там мовитиметься не про те, щоб заводити військовий контингент, а про створення дієвих механізмів контролю за тим, хто буде цей режим порушувати.

Над цим стоятиме, умовно, американський поліцейський на чолі якоїсь коаліції, яка буде погрожувати покаранням тому, хто цей режим буде порушувати,

– припустив Кулеба.

Він переконаний, що місії ООН чи ОБСЄ там точно не буде. Кулеба навів приклад у Газі, там створили Раду миру, в якої є свій план. Так собі це бачить Трамп. Там є певний прогрес, але Ізраїль, наприклад, не хоче реалізовувати той сценарій, який хоче втілити адміністрація президента США.

Але ні про яких миротворців ООН чи чергову місію ОБСЄ не мовиться. В таке розпечене поле, яке відкриється на Донбасі після відведення сторін, ніхто не піде, не буде ризикувати своїми солдатами, щоб їх туди вводити як гарантів,

– пояснив Кулеба.

Він підсумував, що нині є сучасні технології – дрони, монітори, космічна зйомка для того, щоб контролювати дії на певній території. А от яким буде механізм потенційного покарання для того, хто порушуватиме правила функціонування цієї зони – питання відкрите. В цьому вже є більше гнучкості.