Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в эфире 24 Канала высказал предположение о том, как на практике может выглядеть временное прекращение огня. По его словам, один из возможных вариантов может оказаться значительно сложнее и мрачнее, чем просто "линия тишины" на карте.

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Пауза начнется с отвода войск

Первым реалистичным шагом в случае паузы могло бы стать не политическое урегулирование, а временное прекращение огня. После этого стороны, вероятно, попытались бы отвести части от условной линии боевого столкновения. Но сама эта линия сейчас очень сложна для определения, поскольку на многих участках фронт не выглядит как четкая граница.

Сейчас линия боевого столкновения – очень абстрактное понятие. Огромная часть зоны боевых действий – это серая зона, где перемешаны наши и российские военнослужащие,

– пояснил Рахманин.

Отвод войск должен происходить под определенным контролем или мониторингом. Речь шла бы о конкретных участках и границах, до которых должны были бы отойти украинские подразделения и войска противника. Такой формат не означал бы завершение войны, а лишь создавал бы условия, при которых огонь сложнее возобновить сразу.

Это точно не будет мирное соглашение. Это будет договоренность о прекращении огня, скорее всего, с какой-то буферной зоной,

– отметил народный депутат.

За этой буферной зоной должен был бы кто-то наблюдать. Это могли бы быть партнеры Украины, а также страны, которых Россия требовала бы видеть в роли условно нейтральных наблюдателей. Фактически речь шла бы о замораживании на неопределенный срок, ведь такие прекращения огня в истории могут длиться годами или даже десятилетиями.

Формат контроля до сих пор остается открытым

Самым сложным вопросом после возможного прекращения огня был бы механизм контроля. Партнеры уже не раз обсуждали, кто и как мог бы следить за буферной зоной, но даже промежуточного видения, которое можно было бы назвать согласованным, пока нет.

Они обсуждали это десятки раз и до сих пор не пришли не то что к согласию, а даже к какой-то промежуточной версии,

– сказал Рахманин.

Среди вариантов может быть условная миротворческая миссия, хотя такой сценарий он считает не слишком вероятным. Идеальным вариантом мог бы быть мандат ООН, но также обсуждался мандат ОБСЕ. Возможен и смешанный военный контингент, который получил бы конкретные полномочия от Украины и России без мандата ООН.

Буферная зона может стать пустой территорией

Если перемирие в войне когда-нибудь обретет реальные очертания, сложнее всего будет представить не сам документ, а то, как будет выглядеть пространство между сторонами. По одному из возможных сценариев, это может быть обширная серая или буферная зона, где не будет ни военных, ни гражданского населения, а контроль будет осуществляться с помощью технических средств.

Одна из стран-партнеров предлагала вообще обойтись без физического присутствия людей: средства технического контроля, камеры, трекеры, спутники и разведывательные самолеты,

– отметил народный депутат.

Такой формат предполагал бы и контроль в воздухе. Вероятно, стороны должны были бы договориться о неиспользовании боевой авиации и беспилотников в определенной зоне. То есть речь шла бы не только об отводе войск на земле, но и об отдельных правилах для воздушного пространства, без которых паузу было бы трудно удержать.

Это будет огромная серая зона, буферная зона, в которой не будет никого и ничего. Такая выжженная земля без людей. У меня перед глазами – поствоенный Чернобыль: колючая проволока с обеих сторон, минные поля и камеры. Что-то в этом роде,

– сказал народный депутат.

Говорить, что такая пауза может стать реальностью уже в ближайшее время, пока рано. Есть отдельные намеки на обсуждение подобных вариантов, но нет весомых обстоятельств, которые позволяли бы с уверенностью прогнозировать прекращение огня до конца года. Поэтому сейчас это скорее попытка представить возможный формат замораживания, чем описание близкой договоренности.

Рахманин описал замораживание войны без иллюзий: смотрите видео