Народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі 24 Каналу припустив, як на практиці може виглядати тимчасове припинення вогню. За його словами, один із можливих варіантів може виявитися значно складнішим і похмурішим, ніж просто "лінія тиші" на мапі.

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Пауза починатиметься з відведення військ

Першим реалістичним кроком у разі паузи могло б стати не політичне врегулювання, а тимчасове припинення вогню. Після цього сторони, ймовірно, спробували б відвести частини від умовної лінії бойового зіткнення. Але сама ця лінія зараз дуже складна для визначення, бо на багатьох ділянках фронт не виглядає як чітка межа.

Зараз лінія бойового зіткнення – дуже абстрактне поняття. Величезна частина зони бойових дій – це сіра зона, де перемішані наші й російські військовослужбовці,

– пояснив Рахманін.

Відведення військ мало б відбуватися під певним контролем або моніторингом. Йшлося б про конкретні ділянки й межі, до яких мали б відійти українські підрозділи та війська противника. Такий формат не означав би завершення війни, а лише створював би умови, за яких вогонь складніше відновити одразу.

Це точно не буде мирна угода. Це буде домовленість про припинення вогню, скоріше за все, з якоюсь буферною зоною,

– зазначив народний депутат.

За цією буферною зоною мав би хтось спостерігати. Це могли б бути партнери України, а також країни, які Росія вимагала б бачити в ролі умовно нейтральних спостерігачів. Фактично йшлося б про замороження на невизначений час, бо такі припинення вогню в історії можуть тривати роками або навіть десятиліттями.

Формат контролю досі залишається відкритим

Найскладнішим питанням після можливого припинення вогню був би механізм контролю. Партнери вже не раз обговорювали, хто і як міг би стежити за буферною зоною, але навіть проміжного бачення, яке можна було б назвати узгодженим, поки немає.

Вони обговорювали це десятки разів і досі не дійшли не те що згоди, а навіть якоїсь проміжної версії,

– сказав Рахманін.

Серед варіантів може бути умовна миротворча місія, хоча такий сценарій він вважає не надто ймовірним. Ідеальним варіантом міг би бути мандат ООН, але також обговорювали мандат ОБСЄ. Можливий і змішаний військовий контингент, який отримав би конкретні повноваження від України та Росії без мандату ООН.

Буферна зона може стати порожньою територією

Якщо пауза у війні колись набуде реального формату, найважче буде уявити не сам документ, а те, як виглядатиме простір між сторонами. За одним із можливих сценаріїв, це може бути велика сіра або буферна зона, де не буде ні військових, ні цивільного життя, а контроль здійснюватимуть технічні засоби.

Одна з країн-партнерів пропонувала взагалі без фізичної присутності людей: засоби технічного контролю, камери, трекери, супутники й розвідувальні літаки,

– зазначив народний депутат.

Такий формат передбачав би і контроль у повітрі. Імовірно, сторони мали б домовитися про невикористання бойової авіації та безпілотників у визначеній зоні. Тобто йшлося б не лише про відведення військ на землі, а і про окремі правила для повітряного простору, без яких паузу було б важко втримати.

Це буде величезна сіра зона, буферна зона, в якій не буде нікого і нічого. Така випалена земля без людей. У мене перед очима – поствійськовий Чорнобиль: колючий дріт з обох боків, мінні поля і камери. Якось так,

– сказав народний депутат.

Говорити, що така пауза може стати реальністю вже найближчим часом, поки зарано. Є окремі натяки на обговорення подібних варіантів, але немає вагомих обставин, які дозволяли б упевнено прогнозувати припинення вогню до кінця року. Тому нині це радше спроба уявити можливий формат замороження, ніж опис близької домовленості.

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