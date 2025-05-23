Россия хочет создать "буферную зону" вглубь Украины: под прицелом Сумщина и Харьковщина, – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин решил продолжать наступление на Украину и дальше в 2025 году. Одной из целей Москва поставила создать так называемую "буферную зону" вглубь нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Интересно Россиянам выгодно врать: что стоит за фейком о выходе на границу Днепропетровской области

Что оккупанты хотят от наступления в Украине летом и осенью

Несколько информированных источников издания в Силах обороны подтвердили, что Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не имеет планов сворачивать боевые действия в Украине.

Так, собеседники отметили, что противник в этот период планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач:

Первое – захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их административных границах;

Второе – формирование так называемой "буферной зоны" в Украине глубиной в 15 – 20 километров. Прежде всего враг рассматривает для этого Сумскую и Харьковскую области.

В случае успехов на этих направлениях дальше враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях,

– отметил один из источников издания.

Со всем тем, собеседники в Силах обороны отмечают, что во время летне-осенней кампании Путину не удастся существенно усилить позиции на поле боя. Источники также считают способность России выйти на админграницы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца лета или даже с окончанием 2025 года – нереалистичной.

К слову, ранее Владимир Путин в очередной раз пригрозил Украине созданием так называемой "буферной зоны" якобы для "защиты мирного населения приграничных регионов". Речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях страны-агрессора.

На слова российского диктатора отреагировали в МИД Украины, отметив, что в этом агрессивном заявлении нет ничего нового, ведь Путин и раньше озвучивал подобные тезисы. Однако это заявление было показательным, на фоне призывов США, Европы и Украины к миру.