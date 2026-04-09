Военный четко ответил, способны ли россияне создать буферную зону в Винницкой области

Заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса на днях сообщил, что в планах России является создание буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Еще в апреле 2022 года российский генштаб делал заявления, что среди целей определил захват территорий Украины и создание сухопутного коридора.

Об этом в эфире 24 Канала напомнил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, добавив, что россияне его хотели предусмотреть от России до непризнанного Приднестровья.

Буферная зона в Винницкой области: почему замысел врага провальный?

В планах врага было в том числе двигаться в сторону правобережья Херсонщины, Николаевщины и на Одессу, но, как объяснил Мусиенко, все эти планы российского военного командования сорваны. Ведь противник завяз в тяжелых боях на Востоке и на Юге Украины.

Не может Россия реализовать эти намерения. Планы могут быть разные, но планирование должно соответствовать обеспечению, ресурсной базе, возможностям,

– озвучил Мусиенко.

По его словам, возможность врага создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья выглядит сегодня сомнительной. Это, по его мнению, невозможно, принимая во внимание сегодняшние реалии.

"У России нет стабильной значительной логистики к непризнанному Приднестровью, россияне не могут перебрасывать туда большое количество живой силы, вооружения. Да, там есть большие склады, но еще надо понимать, в каком они состоянии. Там были не самые новые образцы оружия", – рассказал Мусиенко.

Незначительные контингенты, которые там есть, находятся без постоянной логистики, а она, как отметил военнослужащий, нужна для проведения любой значительной операции. К тому же регулярно осуществляется мониторинг за ситуацией на границе.

Если даже представить какие-то попытки прорыва со стороны российской армии там, они будут сразу ликвидированы. Шансов у россиян прорваться, закрепиться, создать буферную зону нет,

– убежден Мусиенко.

Подытоживая, военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что если бы враг решился на такой шаг, тогда Украина в пределах самообороны, объяснив это в первую очередь официальным властям Молдовы, могла бы наносить ответные удары. Мусиенко подчеркнул, что такие действия россиян развязали бы руки Молдове, страна могла бы при соответствующем решении правительства провести военную операцию совместно с Украиной.

Он также прогнозирует, что российское присутствие в непризнанном Приднестровье – это вопрос времени. По его словам, условия сложатся так, что даже без военного сценария российские бойцы будут вынуждены оттуда уйти.

