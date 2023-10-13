Что известно о ракетном корабле "Буян-М", который атаковали СБУ из ВМС в Севастополе

13 октября в Севастополе вражеский носитель крылатых ракет "Буян-М" штурмовали морские дроны СБУ. Известно, что в стране-агрессоре корабли этого типа создали в конце 2000-х годов.

Россияне модернизировали свои малые корабли, предназначенные для внутренних морей, чтобы вооружить их крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами "Оникс".

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Что такое "Буян-М"

"Буян-М" – малые ракетные корабли, созданные для внутренних, закрытых морей, таких как Черное, Азовское или Каспийское море. Они имеют сравнительно небольшие размеры и водоизмещение. Эти боевые единицы способны передвигаться по судоходным рекам, что позволяет им быстро менять места дисклокации.

Корабли проекта "Буян-М" – обновленная версия "Буяна". Если Буян – это артиллерийский корабль, предназначенный для работы в ближней морской зоне, то Буян-М может "воевать далеко". Последний вооруженный восемью ракетами "Калибр", способными поражать цели до 1500 – 2500 километров. Кроме того, он также может являться носителем ракет "Оникс".

Характеристики "Буян-М"

Полное водозамещение: 949 тонн

Длина: 74 метров

Ширина: 11 метров

Высота: 6,6 метров

Максимальная скорость: 25 узлов

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 (до 52) человек

Ракетное вооружение: "Оникс" или "Калибр" в 8 пусковых шахтах

Главный артиллерийский калибр: 100-мм автоматическая пушка а-190

Особенности русского корабля

Хотя у "Буяна-М" достаточно мощное ракетное вооружение, места для средств ПВО на нем не хватает. Все, что его защищает – два комплекса "Гибка".

Из "Гибки" уничтожить летящую цель выше 3,5 километров невозможно.

Кроме того, чтобы установить на "Буяне-М" "Калибры" из него убрали одну быстрострельную 30-мм установку, которая есть на "Буяне". Назначение этой установки – уничтожение противокорабельных ракет. Поэтому одновременная атака двумя противокорабельными ракетами с двух ракурсов делает этот корабль беспомощным.

Также "Буян-М" неловко чувствует себя на "открытой воде". Ему противопоказана штормовая погода. В общей сложности, Россия уже имеет 10 кораблей этой серии. Еще два строятся.

: По данным минобороны России, корабли из серии "Буян-М" были привлечены в ракетных атаках по территории Украины и Сирии.

10-ый "Буян-М" страна-агрессорка пустила на воду не так давно. Флот Военно-морских сил России пополнился малым ракетным кораблем "Град" проекта "Буян-М" в декабре 2022 года.

Минус носитель "Калибров"