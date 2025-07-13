В ВСУ похвастались кадрами уничтожения новейшего ЗРК "Бук-МЗ"
- Украинские воины уничтожили российский "Бук-МЗ", стоимостью примерно 45 миллионов долларов.
- "Бук-МЗ" предназначен для уничтожения различных воздушных целей и имеет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущими моделями.
Украинские воины продолжают успешно уничтожать вражескую технику. Нередко им удается обнаружить новейшее вооружение россиян стоимостью в несколько десятков миллионов долларов.
Так, недавно разведчики бригады "Черный лес" обнаружили российский "Бук-МЗ" – современную модификацию зенитно-ракетного комплекса средней дальности серии "Бук", передает 24 Канал.
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Оккупанты "влетели" на миллионы долларов
По разоблаченному "Бук-МЗ" украинские воины нанесли точный удар, уничтожив вражескую установку стоимостью примерно 45 миллионов долларов.
Удар по "Бук-МЗ": смотрите видео
Заметим, что "Бук-МЗ" предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Дальность поражения целей составляет до 70 – 75 километров, высота поражения – до 35 километров.
Этот ЗРК использует ракету с активной радиолокационной головкой самонаведения. По сравнению с предыдущими моделями (Бук-М1, М2) имеет большую дальность поражения, лучшую точность, возможность одновременного поражения большего количества целей, современные средства радиолокационного обнаружения.
К слову, более 500 иностранцев из 28 стран погибли, воюя на стороне России в Украине, согласно расследованию BBC и "Медиазона".