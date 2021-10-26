Буком по ср*ке, – мэр Ивано-Франковска предлагает публично наказывать вандалов
Источник:фейсбук Руслана Марцинкива
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает публично наказывать тех, кто портит коммунальное имущество. Политик даже придумал новый способ.
Марцинкив опубликовал пост, где написал, что парень, разбивающий фонари в городе, уклонялся от военной службы. Поэтому его передали в военкомат.
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Кроме того, полиция возбудила уголовное дело за хулиганство.
Как Марцинкив предлагает наказывать хулиганов
Политик считает, что хулиганов нужно наказывать быстро и показательно.
Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой ср*ке среди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание,
– говорит Марцинкив.
Он убежден, что это было бы эффективнее всего.
Хулиганы разбили фонари в Ивано-Франковске / Фото из фейсбука Руслана Марцинкива
Предыдущие скандалы с участием Марцинкива:
- В 2018 году Марцинкив после футбольного матча, в котором команда МФК "Прикарпатье" уступила ФК "Колос", набросился на судей встречи. Он заявил рефери, что их подкупили.
- После выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы", на фестивале Porto Franko городской голова поручил освятить сцену.
- Недавно политик пообещал выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. Ему уже поступило более 100 заявлений от женщин, требующих выполнить обещание.
Текст поста Руслана Марцинкива:
Нашли? Нашли!
"Ночных разрушителей" быстро нашли и "оформили".
Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УК).
Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще, я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой ср*ке среди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы эффективнее всего!