На Буковине 2 детей отравились угарным газом: 10-месячный младенец умер
Источник:"Молодий буковинець"
На Буковине умер младенец из-за отравления угарным газом. Еще один ребенок был госпитализирован.
Трагедия произошла в городе Сторожинец, что на Буковине. Об инциденте скорой сообщили 8 декабря вечером.
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На Буковине угорел 10-месячный ребенок
В Черновицкой области 10-месячный ребенок умер в результате отравления угарным газом, еще одного ребенка госпитализировали,
– говорится в сообщении.
Издание также сообщило, что, по предварительной информации:
- родители оставили младенца в доме с его старшим 2-летним братом;
- мальчик развел огонь среди дома;
- когда возник пожар, он убежал в коридор.
Прибывшие на место врачи пытались спасти малышей, но это не помогло – базовые реанимационные мероприятия не дали результата.
"В результате пожара, который возник в доме, младенец в коляске умер", – говорится в сообщении.
В больницу также доставили 2-летнего мальчика, который надышался угарным газом.
Коротко о последних трагических инцидентах, которые связаны с угарным газом
- 18 ноября погибли 4 детей и 2 взрослых. Предварительно все отравились угарным газом. Погибшим детям было 6, 8, 9 и 11 лет. Всех мертвыми нашел 14-летний сын Игорь, который ночевал у бабушки.
- В Хмельницкой области погибли 4 детей – 2015 – 2021 годов рождения. Пламя сумели потушить еще до прибытия спасателей.
- В ночь на 29 ноября в центре Черновцов угарным газом отравились трое взрослых и 5-летняя девочка. Взрослые не пострадали, ребенка госпитализировали в местную больницу.
Как уберечься от отравления угарным газом – смотрите видео