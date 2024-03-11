Нападение на работников ТЦК с топором на Буковине: двум мужчинам избрали меру пресечения

В Черновицкой области избрали меру пресечения двум мужчинам, которые напали 7 марта на работников ТЦК и СП. Эти граждане совершили свое нападение с помощью топора.

В конце концов мужчинам уже избрали меру пресечения в суде. Сейчас расследование по делу с нападением на работников ТЦК на Буковине продолжается.

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Мужчинам, напавших на работников ТЦК, избрали меру пресечения

Начальница отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области Каролина Маришева рассказала, что мужчин, которые напали с топором на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, будут держать под стражей без возможности внести залог.

Правоохранительница также отметила, что продолжается досудебное расследование по факту хулиганства. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет, когда вину мужчин докажут в судебном порядке.

Больше информации о задержанных мужчинах в комментарии журналистам рассказал председатель Селятинской общины Валерий Полянчук. Он подчеркнул, что сын водителя автомобиля пропал без вести на войне.

Кроме того, отец 43-летнего водителя авто является добровольцем и с 2014 года воевал в АТО. 28-летний мужчина на лошади также воевал в АТО и является братом водителя авто.

Я выяснил со старостой, потому что человек из другого села. Это правда. Но инцидент, который он совершил не находит оправдания,

– заметил Полянчук.

Пострадавший работник ТЦК воевал на фронте с 2014 года

Побратим работника ТЦК Николая Мусензового, на которого совершили нападение, – Игорь Гоцан в своем фейсбуке рассказал, что пострадавший воевал на фронте с 2014 года. В частности, Мусензовий служил в 10 горно-штурмовой бригаде.

Гоцан также отметил, что Николай Мусензовой был главным сержантом второго взвода, второй роты, 108-го горно-штурмового батальона 10 бригады.

Кроме того, Николай Мусензовой, известный под позывным "Гранит", воевал за деоккупацию Киевской области и на Бахмутском направлении, сообщается на странице 108-го горно-штурмового батальона в фейсбуке. За боевые заслуги он был дважды награжден орденом "За мужество". После второго ранения боец был переведен на работу в ТЦК.

В Черновицкой области напали на работников ТЦК и СП