На Буковине пронесся ураган: деревья упали на дорогу и заблокировали перевал

На Вижниччине, что на Буковине, пронесся ураган, который повалил деревья. Они заблокировали проезд через горный перевал "Шурдин".

По состоянию на 19 часов 21 октября, проезд до сих пор не восстановили. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Черновицкой области.

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На Буковине из-за урагана попадали деревья, которые заблокировали дорогу

На Вижниччине из-за урагана деревья рухнули на дорогу и заблокировали проезд через горный перевал "Шурдин",

– рассказали в Укравтодоре.

Сильный ветер повалил деревья в Национальном природном парке "Вижницкий", в частности на дороге Долишний шепот – КПП "Русская". О возобновлении движения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно, однако до сих пор обновлений нет.

Это единственная дорога, ведущая с Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".

Издание "UA: Буковина", ссылаясь на слова лесовода Николая Одотюка, написало, что заблокированным оказался единственный путь, который ведет из Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".

Одотюк рассказал, – из-за того, что деревья росли на территории природно-заповедного фонда, их должны расчистить с разрешения экоинспекции. По его словам, на дорогу ветер повалил порядка 15 деревьев. Чтобы проехать, водители собственноручно частично расчистили путь.

В Службе автодорог ожидают улучшения погоды, чтобы восстановить движение. Пресс-секретарь службы автодорог Наталья Гатеж рассказала, что решают, можно ли организовать объезд.

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