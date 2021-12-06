На Буковине тепловоз наехал на мужчину, который пытался его остановить

В Черновицкой области на 30-летнего мужчину наехал тепловоз. Инцидент, из-за которого буковинец получил травмы, произошел 6 декабря вблизи Бузовицы.

Правоохранители предварительно выяснили, что пострадавший пытался остановить тепловоз. Водитель поезда экстренно затормозил, когда увидел человека недалеко от колеи.

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30-летний местный житель стоял возле колеи и не реагировал на предупредительные сигналы тепловоза. Чтобы избежать наезда на человека, машинист применил экстренное торможение, однако поезд все же задел мужчину. От удара тот упал и травмировался – в тяжелом состоянии медики госпитализировали его в больницу,

– сообщают полицейские.

Нацполиция расследует дело, опросили машиниста и возможных свидетелей.

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