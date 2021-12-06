Правоохоронці попередньо з'ясували, що потерпілий намагався зупинити тепловоз. Водій потяга екстрено загальмував, коли побачив людину недалеко від колії.

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30-річний місцевий житель стояв біля колії та не реагував на попереджувальні сигнали тепловоза. Щоб уникнути наїзду на людину, машиніст застосував екстрене гальмування, однак потяг таки зачепив чоловіка. Від удару той упав і травмувався – в тяжкому стані медики госпіталізували його до лікарні,

– повідомляють поліцейські.

Нацполіція розслідує справу, опитали машиніста і можливих свідків.

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