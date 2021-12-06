Правоохоронці попередньо з'ясували, що потерпілий намагався зупинити тепловоз. Водій потяга екстрено загальмував, коли побачив людину недалеко від колії.
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30-річний місцевий житель стояв біля колії та не реагував на попереджувальні сигнали тепловоза. Щоб уникнути наїзду на людину, машиніст застосував екстрене гальмування, однак потяг таки зачепив чоловіка. Від удару той упав і травмувався – в тяжкому стані медики госпіталізували його до лікарні,
– повідомляють поліцейські.
Нацполіція розслідує справу, опитали машиніста і можливих свідків.
Останні аварії з потягами
- 9 листопада швидкісний поїзд, який рухався з Києва у Харків, на смерть збив 47-річну жінку на станції "Березань".
- 26 жовтня на залізничному перегоні біля Мостиськ електропотяг наїхав на 66-річного чоловіка, через що він помер.
- 19 жовтня у селищі Пісочин на Харківщині поїзд на смерть переїхав 19-річну дівчину. У мережі кажуть, що загибла переходила рейки в навушниках.
- 14 жовтня на Вінниччині, у Хмільницькому районі, під вантажним потягом загинула 15-річна дівчинка. Поліція розслідує обставини трагедії.