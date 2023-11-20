"Лесные тропы" и 100 тысяч долларов: на Буковине разоблачили банду, переправлявшую уклонистов в ЕС

В пределах Черновицкой области действовала преступная группировка, зарабатывавшая на "переправке" мужчин призывного возраста за границу. Ежемесячно участники банды получали более 100 тысяч долларов прибыли.

Злоумышленники проводили беглецов от мобилизации в обход КПП заранее подготовленными "лесными тропами".

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Как работала банда

Чтобы убедить военнообязанных приобщиться к этой авантюре, нарушители уверяли в "надежности" маршрутов. Также организатор банды обещал помочь уклонистам избежать ответственности, если их все же задержат во время бегства.

Этим организатором был 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек 4 своих знакомых, имевших криминальное прошлое. Один из фигурантов даже отсидел за тяжкое преступление.

Все 5 участников банды задержали / Фото СБУ

Какую прибыль имели злоумышленники

Следствие установило, что за месяц участники банды зарабатывали более 100 тысяч американских долларов. Сама услуга "переправы", а также консультация по поводу того, как "правильно" пересекать госграницу и собственно "сопровождение" в соседнюю страну стоили от 3 до 5 тысяч долларов США. Цена зависела от того, насколько быстро уклонист хотел уехать из Украины.

Какое наказание "светит" участникам банды

Правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства нарушителей и в их автомобилях. Всем задержанным сообщили о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное группой лиц. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.