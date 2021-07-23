На Буковине женщина-водитель проехалась по ребенку, упавшему с велосипеда: жуткое видео

В Сторожинце Черновицкой области случился ужасный инцидент. Женщина-водитель наехала на 9-летнего мальчика, который перед тем упал с велосипеда.

Ребенок упал перед машиной. Вероятно, 51-летняя местная жительница на автомобиле AUDI не заметила мальчика или не успела остановиться.

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Что с ребенком

Ребенка забрали в медучреждение. Мальчику оказывают медицинскую помощь. Кстати, об аварии полиции 22 июля сообщил врач районной больницы.

В сети обнародовали видео с камер наблюдения. На нем видно, что авто буквально переезжает ребенка. После этого мальчик немного поднялся, подбежала водитель. Затем на место подошел еще один человек и забрал велосипед.

Смотрите жуткое видео ДТП:

Решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Пользователи сети возмутились из-за такой ситуации. Одни писали, что женщину-водителя следует лишить прав. Другие предполагали, что, возможно, мальчик был в "слепой зоне".

Другая трагедия на Тернопольщине

В Шумском районе Тернопольщины 14 июля произошло смертельное ДТП. Водитель УАЗ-3909 не увидел мальчика и наехал на него. К сожалению, ребенок не выжил.