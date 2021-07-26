На Буковине водитель сбил 2 человек и убежал: 23-летний парень умер на месте

В селе Киселев, что на Буковине, 28-летний водитель столкнулся с мотоциклистом. Водитель мотоцикла умер на месте, его пассажирка – в реанимации.

Авария произошла 25 июля. Водитель авто скрывается от полиции, его машину нашли.

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На Буковине после смертельной аварии вероятный виновник скрывается

В полиции рассказали, что авария случилась вечером – ориентировочно в 21:30. На место происшествия тогда направили:

следственно-оперативную группу полиции;

группу реагирования патрульной полиции,

сотрудников роты полиции особого назначения и кинологической службы Нацполиции.

Правоохранители установили, что:

водитель автомобиля "Mercedes-Benz" допустил столкновение с мотоциклом "GSX" под управлением 23-летнего жителя села Боровцы;

от полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия;

его 19-летняя пассажирка получила политравму и госпитализирована в реанимацию.

Полицейские выяснили, что управлял автомобилем предположительно 28-летний житель села Киселев. Когда правоохранители пришли к мужчине домой, то во дворе был автомобиль с повреждениями, характерными для аварии, но самого нарушителя не было.

Сейчас полицейские:

устанавливают местонахождение нарушителя;

решают вопрос об открытии уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смертельным последствиям.

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