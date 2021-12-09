На Буковине школьный автобус застрял посреди трассы: дети шли домой пешком

В Черновицкой области произошел досадный инцидент. Автобус, который вез детей из школы домой, застрял посреди дороги из-за гололедицы.

Такой информацией 9 декабря поделилась Алена Бурлака, жительница села Подворное. Она объяснила, что автобус сломался прямо посреди дороги.

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Дети были вынуждены возвращаться домой пешком

Женщина объяснила, что автобус занесло на одном из поворотов. Это произошло из-за плохих погодных условий. Сколько внутри было детей – неизвестно. Очевидно, что быстро починить транспорт не удалось, поэтому школьникам пришлось возвращаться домой пешком. Бурлака уточнила, что расстояние от места, где застрял автобус, до села, в котором живут дети, достигало около 2 километров.

Похожий инцидент произошел на Буковине в феврале 2021 года. Школьный автобус с 10 учениками застрял в Вижницком районе. Прибывшие на место спасатели отбуксировали его.

Накануне Буковину замело снегом

Отметим, что несколькими днями ранее, 4 декабря, горные деревни на Буковине засыпало снегом. Там ударили морозы вплоть до -20 градусов. Об этом свидетельствуют фото, обнародованные главой Селятинского общества Валерием Полянчуком. На этих кадрах видны живописные заснеженные виды, а также термометр.