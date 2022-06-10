Буковинский предприниматель производит мощные багги для ВСУ: чем они полезны на фронте

Предприниматель из Черновицкой области создает багги для украинской армии. Фонд Сергея Притулы закупил большую партию транспортного средства для Вооруженных Сил Украины.

Теперь они выполняют свою функцию на фронте. Предприниматель Владимир Садык рассказал 24 каналу об особенностях багги и как они помогают ВСУ.

Стоит прочесть Резников отдал ВСУ собственно багги и лично провел тест-драйв в трудных условиях

Как багги помогают ВСУ

Багги – это спецтранспорт, предназначенный для конкретных задач, которые не могут выполнять другие транспорты, например бронемашины и скорые помощи.

Преимущества спецмашин

Первое преимущество этих машин – для разведки . Это очень легкий, низкий, незаметный транспорт, во многих случаях дающий фору другому транспорту. К примеру, багги проедет там, где не проедет обычный внедорожник.

Спецназовцы легко доправятся в определенную точку, так же и убегут,

– поделился Садык.

Второе преимущество – они дают лучшую возможность увезти раненых с поля боя.

Третье преимущество – охотники за танками, вражеской бронетехникой могут подъехать и стать в засаду в самых неожиданных местах.



Багги у предпринимателя закупил и Сергей Притула / Фото из инстаграммы Мелиссы Садык

Максимально по полю эти машины могут развивать скорость до 100 км/ч. Баки уже начали производить на 38 литров.

Сколько багги производят и какая цена

Предприниматель рассказал, что багги сейчас заказывают больше, чем его команда может осилить – хотят быстрее и больше.

Сейчас производят максимум 2 спецмашины в неделю – 10 дней. Однако этот процесс хотят улучшить, в частности, ускорить создание транспорта.

Именно на фронте уже воюют 13 штук. В процессе производства сейчас – еще 16 машин,

– подчеркнул Садык.

Он отметил, что украинским защитникам должно хватить багги на 300 километров.

Как рассказал Садык, багги можно производить разной стоимости. Создаваемые командой предпринимателя стоят 5,5 – 6 тысяч долларов за одну единицу.

Предприниматель производит мощные багги: смотрите видео

Резников отдал собственное багги

Кстати, министр обороны Алексей Резников отдал бойцам Сил специальных операций собственно багги. Теперь она помогает нашим защитникам в обороне.

Министр протестовал спецтранспорт в тяжелых условиях. "Я проверил машину, она готова к бою! Она повсюду едет и не подведет", – добавил Резников.

Как работают багги буковинского предпринимателя на фронте: смотрите видео