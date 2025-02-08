-20 градусов и двухметровые сугробы: горные участки украинской границы засыпало снегом

На украинской границе на Западе настоящая зимняя сказка. Горные участки обильно засыпало снегом, а столбики термометров опустились до -20 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Зимняя сказка на границе

Горные участки украинской границы на Буковине и Закарпатье засыпало снегом. Местами намело снежного покрова до 2 метров. Кроме того, столбики термометров опустились до -20 градусов.



Мороз в горах / Фото ГПСУ

Горные участки границы на Буковине и Закарпатье в эпицентре февральского морозного шоу... Пейзажи, от которых перехватывает дыхание,

– написали в ГПСУ.

В сети также поразили фотографиями с зимней сказкой.

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К слову, согласно прогнозам синоптиков, в Украине будет сохраняться морозная погода. Хотя снежного покрова на территории всей страны не будет, однако столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Ранее Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказывала, что согласно расчетам мировых центров погоды, ожидается, что весна будет теплой, с температурой на 1 – 2 градуса выше нормы. Однако, заливы холода возможны.

Эксперт отметила, что метеорологическая весна в Украине начинается, когда наблюдается устойчивый переход средней за сутки температуры через 0 градусов в сторону повышения.