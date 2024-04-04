Институт нацпамяти признал Булгакова символом российской имперской политики

Украинский институт национальной памяти выяснил, что все объекты, посвященные российскому писателю Михаилу Булгакову, содержат символику российской имперской политики. Все памятники и памятные знаки являются пропагандой этой политики.

Ведь Булгаков, хоть и родился и жил в Киеве, и всегда писал на русском. Кроме того, он всегда предвзято и негативно относился ко всему украинскому – украинцам, их языка, культуры, праве на собственное государство.

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Что установили о Булгакове в Институте нацпамяти

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти выяснила, что творчество Михаила Булгакова непосредственно связано с глорификацией российской имперской политики и нескрываемой украинофобией.

Проанализировав творчество Булгакова, в Институте объяснили, что в его произведениях нет ни одного положительного персонажа-украинца, он пародирует или насмешливо искажает украинский язык, насмехается над украинской автокефальной церкви, отрицает само существование украинской нации. В частности:

еще в феврале 1929 года на съезде советских украинских и русских писателей в Москве признали антиукраинское содержание пьесы "Дни Турбиных";

в рассказе "В ночь на 3-е число" Булгаков реконструирует реальные события Украинской революции 1917 – 1921 годов с позиций откровенного врага украинцев, украинской государственности и языка. Он гротескно изображает воинов 1 полка Синей дивизии, их униформу и внешность, пародирует их общение;

в романе "Белая гвардия" герой Булгакова Алексей Турбин критикует главу Украинского Государства гетмана Павла Скоропадского. Кроме того, описание воинов Армии УНР, а именно "петлюровцев", стал источником более поздних их карикатурных изображений в коммунистической прессе.

Антигуманный дискурс рассказа "Я убил" (1926) полностью резонирует с нарративами нынешних кремлевских пропагандистов Дугина, Соловьева, Скабеевой и является прототекстом сегодняшних призывов к уничтожению украинцев. Рассказ содержит идеологию фашизма: раненого военного врача-украинца только за его национальную принадлежность убивает персонаж-врач, альтер эго Булгакова. Автор, врач по специальности, художественно смакует момент убийства и, руководствуясь идеей этноцида, доказывает абсурдный тезис: врачебную присягу, кодекс Гиппократа можно переступить,

– объяснили в Институте.

Там резюмировали, что присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков в Украине было воплощением русификации – составляющей российской имперской политики, направленной на:

навязывание использования русского языка,

пропаганду русской культуры как высших, по сравнению с другими национальными языками и культурами,

вытеснение из употребления украинского языка,

сужение украинского культурного и информационного пространства.

В Институте подытожили, что среди всех российских писателей того времени он стоит ближе всего к нынешним идеологемам путинизма и кремлевскому оправданию этноцида в Украине.

В сентябре 2022 года Союз писателей Украины предлагал закрыть Музей Булгакова в Киеве. Тогда против закрытия музея Булгакова выступил тогдашний министр образования Александр Ткаченко. Теперь глава Института национальной памяти Антон Дробович рассказал NV

Коротко о Михаиле Булгакове

Родился Булгаков в Киеве в семье выходца из Орловской губернии Афанасия Булгакова. В Украине учился на медика и работал. Был хирургом в Каменце-Подольском и Черновцах, земским врачом в Смоленской губернии, венерологом в Киеве.

Хотя Булгаков много лет прожил в столице Украины, там он презирал все украинское. Писатель мировоззренчески поддерживал позиции российского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию российского коммунизма.

Булгаков называл петлюровцев "мерзкими" и выражал симпатию к большевикам и Сталину. Отец Булгакова был цензором, которого отправили в Украину, чтобы подавлять украинскую культуру.

Дело продолжил и Михаил Булгаков, который называл украинский язык "гнусным языком", "диковинным", "неправильным", "смешным". Он убеждал, что язык придумал Винниченко и на нем "никакой дьявол не говорит".

, что на наследие Булгакова в Украине вывод Института не распространяется, однако касается присутствия имени русского писателя в публичном пространстве: в установлении памятников, названиях улиц и государственных учреждений. То есть теперь музей Булгакова должен изменить название и рассказывать правду о том периоде, в частности, и о Булгакове.