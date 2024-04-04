Адже Булгаков, хоч і народився та жив у Києві, та завжди писав російською. Окрім того, він завжди упереджено та негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу.

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Що встановили про Булгакова в Інституті нацпам'яті

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті з'ясувала, що творчість Михайла Булгакова безпосередньо пов'язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією.

Проаналізувавши творчість Булгакова, в Інституті пояснили, що в його творах немає жодного позитивного персонажа-українця, він пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації. Зокрема:

ще в лютому 1929 року на з'їзді радянських українських та російських письменників у Москві визнали антиукраїнський зміст п'єси "Дні Турбіних";

в оповіданні "В ночь на 3-тє чісло" Булгаков реконструює реальні події Української революції 1917 – 1921 років з позицій відвертого ворога українців, української державності та мови. Він гротескно зображає воїнів 1 полку Синьої дивізії, їх уніформу та зовнішність, пародіює їхнє спілкування;

у романі "Біла гвардія" герой Булгакова Алєксєй Турбін критикує очільника Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. Окрім того, опис воїнів Армії УНР, а саме "петлюрівців", став джерелом пізніших їх карикатурних зображень у комуністичній пресі.

Антигуманний дискурс оповідання "Я убіл" (1926) повністю резонує з наративами нинішніх кремлівських пропагандистів Дугіна, Соловйова, Скабєєвої та є прототекстом сьогоднішніх закликів до нищення українців. Оповідання містить ідеологію фашизму: пораненого військового лікаря-українця лише за його національну приналежність убиває персонаж-лікар, альтер еґо Булгакова. Автор, лікар за фахом, художньо смакує момент убивства та, керуючись ідеєю етноциду, доводить абсурдну тезу: лікарську присягу, кодекс Гіппократа можна переступити,

– пояснили в Інституті.

Там резюмували, що присвоєння його імені географічним об'єктам, назвам юридичних осіб, об'єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам'ятників та пам'ятних знаків в Україні було втіленням русифікації – складової російської імперської політики, спрямованої на:

нав'язування використання російської мови,

пропагування російської культури як вищих, порівняно з іншими національними мовами та культурами,

витіснення з ужитку української мови,

звуження українського культурного та інформаційного простору.

В Інституті підсумували, що з-поміж усіх російських письменників того часу він стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні.

Зверніть увагу! У вересні 2022 року Спілка письменників України пропонувала закрити Музей Булгакова в Києві. Тоді проти закриття музею Булгакова виступив тодішній міністр освіти Олександр Ткаченко. Тепер голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів NV, що на спадщину Булгакова в Україні висновок Інституту не поширюється, проте стосується присутності імені російського письменника в публічному просторі: у встановленні пам'ятників, назвах вулиць та державних установ. Тобто тепер музей Булгакова має змінити назву та розповідати правду про той період, зокрема, й про Булгакова.

Коротко про Михайла Булгакова