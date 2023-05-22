Инцидент произошел в Николаеве, расположенном во Львовской области. Впоследствии это дело дошло до суда и получило широкую огласку.

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Что произошло на Львовщине

Школьник неоднократно оскорблял свою одноклассницу. Девушка перенесла онкологическое заболевание.

Постоянный буллинг ребенка привел к появлению у него еще и психологических проблем. После этого полиция получила заявление от родителей девушки. А дальше начались судебные заседания.

Что решил суд

Ответственность за травлю школьницы понесла женщина, поскольку ее сын несовершеннолетний. Мать признала свою вину. Во время слушаний она попросила судью не выбирать для нее строгое наказание.

Николаевский райсуд признал маму юного хулигана виновной в буллинге. Теперь она должна оплатить штраф и судебный сбор – 850 и 536 гривен соответственно.

К слову, решение суда не является окончательным. У женщины есть возможность подать апелляцию и обжаловать постановление.

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